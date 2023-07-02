Квартира выполнена в светлых тонах и золотых тонах, обставлена деревянной и мягкой мебелью, европейской бытовой техникой, квартира примечательна витражным остеклением, панно из оникса в ванной и удачным расположением на улице Пушкинской. Рядом находится не только прогулочная аллея, но также множество школ, детских садов и больниц. В подарок к квартире идет одно парковочное место в подземном паркинге.