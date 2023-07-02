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Золото, статуи Пияо и мрамор: самые дорогие квартиры Ростова июня 2023 года

2 июля 2023, 15:30
Фото: pxhere.com
Золото, статуи Пияо и мрамор: самые дорогие квартиры Ростова июня 2023 года

Названы цены на самые дорогие квартиры Ростова, выставленные на продажу в июне

В Ростове цена на самые дорогие и эффектные квартиры, появившиеся в продаже в июне, составила от 25,5 до 51 миллиона рублей, фотографии и информация об объектах недвижимости появилась на порталах бесплатных объявлений.

Эксперты недвижимости утверждают, что в последние месяцы цены на недвижимость оставались на прежних значениях из-за дефицита новых предложений, однако это не касается элитных квартир, объявления о продаже которых появляются каждый месяц. RostovGazeta решила изучить, какое элитное жилье выставили на продажу в Ростове в июне.

Дерево и золото — улица Пушкинская, 225

В конце июня на продажу выставили самую дорогую квартиру в городе на текущий момент. Жилье в ЖК «21 Век» собираются продать за 51 миллион рублей. Ее площадь составляет 220 квадратных метров, из них площадь жилых помещений составляет 120 «квадратов», кухни — 20 «квадратов».

Фото: rostov.cian.ru

Квартира выполнена в светлых тонах и золотых тонах, обставлена деревянной и мягкой мебелью, европейской бытовой техникой, квартира примечательна витражным остеклением, панно из оникса в ванной и удачным расположением на улице Пушкинской. Рядом находится не только прогулочная аллея, но также множество школ, детских садов и больниц. В подарок к квартире идет одно парковочное место в подземном паркинге.

Аметистовый пентхаус — Кировский проспект, 48

Вторым в рейтинге оказался пентхаус на 16 этаже дома по адресу Кировский проспект, 48. Четырехкомнатную квартиру, выполненную в фиолетово-коричневых тонах, площадью в 158,6 квадратных метра оценили в 42 миллиона. Из общей площади 75,2 квадратных метра занимают жилые помещения, еще около 21 метра — кухня.

Фото: rostov.cian.ru

Изюминкой этого объекта недвижимости стали два зала с панорамными окнами с видом на Дон и дизайнерский ремонт. В квартире предусмотрены два санузла, гардеробная, зоны отдыха, хозяева обещают оставить всю мебель и технику.

Дом с видом на парк — Большая Садовая улица, 127А

Самым дорогим объектом недвижимости на первичном рынке стала квартира в ЖК «Цветочном» площадью 205 квадратных метров, стоимость которой составляет 40,8 миллиона рублей.

Фото: avito.ru

Преимуществами дома называют ограниченное количество жилья — всего 39 квартир, собственную террасу с озеленением площадью 19,5 квадратны метра, а также зону отдыха на крыше. Дом находится на окраине парка 1 Мая неподалеку от отеля Hyatt Regency.

Сфинксы, полоска и черный — улица Максима Горького, 130

В центре Ростова выставили на продажу уникальную по дизайну квартиру площадью 127,8 квадратных метров за 27 миллионов рублей. Квартира выполнена в черно-бело-красных тонах и богато украшена предмета меблировки различных культур.

Фото: avito.ru

Например, на фото можно увидеть картину с изображением индийского божества, турецкие светильники, баранью и лошадиные головы, а также либо фигурки Сфинксов, либо китайских драконов-хранителей Пияо. В квартире три комнаты, площадь кухни составляет 22 квадратных метра, есть две застекленные лоджии.

Бюджетный минимализм — улица Тельмана, 110с2

Самым бюджетным предложением оказалась трехкомнатная квартира в Кировском районе площадью 100 квадратных метров, за нее просят всего 25,5 миллиона рублей. Площадь кухни составляет 22 квадратных метра, жилая — 60 «квадратов». Здесь есть один раздельный санузел и дизайнерский ремонт в стиле минимализм, выполненный в приглушенной «осенней» гамме красок.

Фото: avito.ru
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