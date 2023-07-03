Алексей Логвиненко принял участие в открытии фотовыставки «Жёны героев»

Глава Администрации города лично пообщался с участницами проекта и их детьми. Каждая просьба, каждое пожелание женщин взято на контроль и обязательно будет выполнено.

— Сегодня Ваши мужья защищают Родину, стоят на службе Отечества. Личным примером они доказывают, что в России живут сильные духом и волей к Победе люди, которые искренне любят свою страну и готовы противостоять любому врагу. Но это было бы невозможно без крепкого тыла в вашем лице. Знайте, что вы не одни! Все ростовчане поддерживают бойцов и жителей новых территорий, — обратился Алексей Логвиненко к участницам проекта.