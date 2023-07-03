Алексей Логвиненко принял участие в открытии фотовыставки «Жёны героев»

Posted Сегодня, 06:45
Published Сегодня, 06:45
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Updated Сегодня, 06:47
Впервые такая выставка- акция прошла в Самарской области и сейчас другие города России перенимают эстафету. Каждое изображение сопровождается письмом, где звучат пожелания скорейшего возвращения и слова поддержки.
Участницы проекта признаются, что для них подобная выставка — это не только способ объединить жен военнослужащих, но и придать близким людям сил и напомнить самим бойцам, что дома их любят и ждут.
Глава Администрации города лично пообщался с участницами проекта и их детьми. Каждая просьба, каждое пожелание женщин взято на контроль и обязательно будет выполнено.
— Сегодня Ваши мужья защищают Родину, стоят на службе Отечества. Личным примером они доказывают, что в России живут сильные духом и волей к Победе люди, которые искренне любят свою страну и готовы противостоять любому врагу. Но это было бы невозможно без крепкого тыла в вашем лице. Знайте, что вы не одни! Все ростовчане поддерживают бойцов и жителей новых территорий, — обратился Алексей Логвиненко к участницам проекта.
В роли инициатора выставки выступила одна из вдов военнослужащих Анастасия Орехова, а поддержал идею проведения выставки депутат городской Думы Михаил Дирацуян. Ознакомиться с экспозицией можно при посещении Молодежного театра.
Ранее RostovGazeta сообщала, что в Ростове-на-Дону появится Дом молодежи. Эту новость озвучил глава администрации города Алексей Логвиненко во время встречи с активом молодежного движения донской столицы.