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Алексей Логвиненко принял участие в открытии фотовыставки «Жёны героев»

3 июля 2023, 06:45
Фото: Администрация Ростова-на-Дону
В Золотом фойе ростовского Молодежного театра открылась фотовыставка «Жёны героев», которая состоит из 50 фотографий. На каждой изображена женщина, чей муж находится на передовой. Посетил экспозицию глава администрации города Алексей Логвиненко.

Впервые такая выставка- акция прошла в Самарской области и сейчас другие города России перенимают эстафету. Каждое изображение сопровождается письмом, где звучат пожелания скорейшего возвращения и слова поддержки.

Участницы проекта признаются, что для них подобная выставка — это не только способ объединить жен военнослужащих, но и придать близким людям сил и напомнить самим бойцам, что дома их любят и ждут.

Видео: Администрация Ростова-на-Дону

Глава Администрации города лично пообщался с участницами проекта и их детьми. Каждая просьба, каждое пожелание женщин взято на контроль и обязательно будет выполнено.
— Сегодня Ваши мужья защищают Родину, стоят на службе Отечества. Личным примером они доказывают, что в России живут сильные духом и волей к Победе люди, которые искренне любят свою страну и готовы противостоять любому врагу. Но это было бы невозможно без крепкого тыла в вашем лице. Знайте, что вы не одни! Все ростовчане поддерживают бойцов и жителей новых территорий, — обратился Алексей Логвиненко к участницам проекта.

Фото: Администрация Ростова-на-Дону

В роли инициатора выставки выступила одна из вдов военнослужащих Анастасия Орехова, а поддержал идею проведения выставки депутат городской Думы Михаил Дирацуян. Ознакомиться с экспозицией можно при посещении Молодежного театра.

Фото: Администрация Ростова-на-Дону

Ранее RostovGazeta сообщала, что в Ростове-на-Дону появится Дом молодежи. Эту новость озвучил глава администрации города Алексей Логвиненко во время встречи с активом молодежного движения донской столицы.

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