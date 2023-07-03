Posted Сегодня, 14:29
Published Сегодня, 14:29
Modified Сегодня, 14:31
Updated Сегодня, 14:31
На скамье подсудимых оказался 50-летний мужчина, который 8 июня 2022 года был доставлен в суд для участия в рассмотрении его дела. Он попытался сбежать и в здании Пролетарского районного суда напал на полицейского, нанеся ему несколько ударов руками, ногами и металлической заточкой, а также захватил его служебное оружие.
После этого он начал стрелять в судебных приставов, один из которых получил ранение. Во время перестрелки преступник сам был ранен и задержан. В результате он стал фигурантом новых уголовных дел.
Сейчас все материалы направили в Ростовский областной суд для рассмотрения по существу.