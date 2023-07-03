rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 14:29

Published Сегодня, 14:29

Modified Сегодня, 14:31

Updated Сегодня, 14:31

Изображение материала

Арестанта будут судить в Ростове за нападение на конвой в суде и перестрелку

3 июля 2023, 14:29
Фото: СУ СКР по Ростовской области
Арестанта будут судить в Ростове за нападение на конвой в суде и перестрелку
В Ростове-на-Дону будут судить мужчину, который пытался сбежать из суда и напал с заточкой на полицейского, сообщили в региональной прокуратуре.

На скамье подсудимых оказался 50-летний мужчина, который 8 июня 2022 года был доставлен в суд для участия в рассмотрении его дела. Он попытался сбежать и в здании Пролетарского районного суда напал на полицейского, нанеся ему несколько ударов руками, ногами и металлической заточкой, а также захватил его служебное оружие.

Ростовчанин расстрелял постояльца отеля в Анапе
Узнать подробнее

После этого он начал стрелять в судебных приставов, один из которых получил ранение. Во время перестрелки преступник сам был ранен и задержан. В результате он стал фигурантом новых уголовных дел.

Сейчас все материалы направили в Ростовский областной суд для рассмотрения по существу.

Читайте также:
Ранивший конвоира и пристава в Ростове-на-Дону арестант рассказал, где достал заточкуКостюков назвал «спонтанным» нападение на конвой с заточкой в здании ростовского судаРостовский суд арестовал подозреваемого Костюкова, напавшего с заточкой на конвоира
#Происшествия#Ростов-на-Дону#Суд#Арестант#Нападение#Конвой#Перестрелка#Прокуратура#Пролетарский районный суд#Полицейский#Служебное оружие#Уголовное дело#Ростовский областной суд#Илья Протвинов#Видео#Ростовская область
Подпишитесь
В Ростовской области жители пережидают жару и ломятся в неисправные туалеты
Сегодня, 14:47
В Ростовской области погибла 11-летняя девочка от упавших на нее футбольных ворот
Сегодня, 15:01
Стали известны подробности стрельбы на улице в Ростове
Сегодня, 14:27
Жители в Ростовской области заявили о массовой гибели рыбы и ужасной вони
Сегодня, 15:02
Ростовчане заявили о позеленевшей воде в фонтане парка «Аллея Роз»
Сегодня, 15:10
В Ростове 3 июля ограничили подачу горячей воды на СЖМ, Темернике и проспекте Ленина
Сегодня, 13:06