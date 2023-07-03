Банк ЗЕНИТ выдал в два раза больше автокредитов

Posted Сегодня, 13:02
Published Сегодня, 13:02
Modified Сегодня, 13:42
Updated Сегодня, 13:42
Клиенты предпочитали брать в кредит новые автомобили марок Lada, Chery и Haval. Среди автомобилей с пробегом популярностью пользовались Kia, Hyundai и Lada, а средний возраст автомобиля составлял 10 лет. При этом клиентам доступны автомобили с пробегом возрастом до 20 лет на момент окончания действия договора.
В Банке ЗЕНИТ действуют различные программы автокредитования. Это и «Новый автомобиль» и «Автомобиль с пробегом» по ставкам от 13,1% годовых. Кредит выдается на срок до 7 лет на покупку как иностранного, так и отечественного автомобиля. По условиям максимальная сумма кредитования составляет 10 млн рублей, без первоначального взноса.
Также в Банке ЗЕНИТ действуют специальные условия на новые автомобили китайских марок: Chery, Exeed, Omoda, Geely, Haval, Great Wall, Tank, FAW, DFM, JAC, Changan и GAC. Программа позволяет клиентам обновить свой автопарк на привлекательных условиях.