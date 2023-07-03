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Банк ЗЕНИТ выдал в два раза больше автокредитов

3 июля 2023, 13:02
Фото: Банк ЗЕНИТ
За 5 месяцев текущего года Банк ЗЕНИТ в два раза увеличил выдачи автокредитов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Общая сумма кредитования клиентов составила 2, 7 млрд рублей. Как пояснили в финансовой организации, только за май 2023 года автокредитов было оформлено на 700 млн рублей.

Клиенты предпочитали брать в кредит новые автомобили марок Lada, Chery и Haval. Среди автомобилей с пробегом популярностью пользовались Kia, Hyundai и Lada, а средний возраст автомобиля составлял 10 лет. При этом клиентам доступны автомобили с пробегом возрастом до 20 лет на момент окончания действия договора.

В Банке ЗЕНИТ действуют различные программы автокредитования. Это и «Новый автомобиль» и «Автомобиль с пробегом» по ставкам от 13,1% годовых. Кредит выдается на срок до 7 лет на покупку как иностранного, так и отечественного автомобиля. По условиям максимальная сумма кредитования составляет 10 млн рублей, без первоначального взноса.

Также в Банке ЗЕНИТ действуют специальные условия на новые автомобили китайских марок: Chery, Exeed, Omoda, Geely, Haval, Great Wall, Tank, FAW, DFM, JAC, Changan и GAC. Программа позволяет клиентам обновить свой автопарк на привлекательных условиях.

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