Банк ЗЕНИТ выдал в два раза больше автокредитов

В Банке ЗЕНИТ действуют различные программы автокредитования. Это и «Новый автомобиль» и «Автомобиль с пробегом» по ставкам от 13,1% годовых. Кредит выдается на срок до 7 лет на покупку как иностранного, так и отечественного автомобиля. По условиям максимальная сумма кредитования составляет 10 млн рублей, без первоначального взноса.