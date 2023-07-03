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Буцаев: «Зеленая премия» пройдёт третий раз подряд

3 июля 2023, 12:36
Фото: Википедия
В ППК «Российский экологический оператор» объявили начало приема заявок на участие в «Зеленой премии», которая определит лучшие бренды, отраслевые компании, общественные, образовательные, культурные организации, экоактивистов, внесших вклад в формирование новой модели осознанного потребления.

Издание Transsibinfo пишет, что заявки на участие в конкурсе будут приниматься на сайте «Зеленой премии» до 1 октября, а победителей объявят в декабре текущего года.

По словам главы РЭО Дениса Буцаева, компания проводит «Зеленую премию» ежегодно, чтобы привлечь внимание к вопросам экологии, экономики замкнутого цикла и стимулировать как можно больше людей становиться экологически активными. Кроме этого, конкурс показывает, что в России очень много отличных проектов, и стимулирует рост инвестиционной привлекательности сферы обращения с твердыми коммунальными отходами.

«Мы проводим премию третий год подряд и в 2022-м получили более 2000 заявок. Уверен, в этом году мы увидим, что количество людей, которое делает свой вклад в здоровое экологичное будущее нашей страны, стало еще больше. Желаю удачи всем участникам!» — отметил Буцаев.

Победители премии будут определены в пяти номинациях: «Образовательные проекты», «Культурные и медийные проекты», «Инициативы отраслевых компаний», «Общественные и волонтерские проекты» и «Корпоративные проекты». Для оценки деятельности субъектов Российской Федерации подготовили закрытую номинацию «Регионы России».

По словам PR-директора департамента коммуникаций РЭО Дмитрия Бойко, каждый автор заявки получит интересный опыт и возможность стать обладателем гранта для развития проекта, а также сертификат об участии в конкурсе. Документ будет направлен на адрес электронной почты, который автор заявки укажет при оформлении заявки. Также победители премии смогут рассчитывать на финансовую и административную поддержку проектов, общественное признание и PR-поддержку.

Для участия в конкурсе приглашаются граждане Российской Федерации старше четырнадцати лет, субъекты России, общественные организации, представители региональной власти и региональные операторы по обращению с твердыми коммунальными отходами.

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