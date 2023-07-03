Буцаев: «Зеленая премия» пройдёт третий раз подряд

По словам PR-директора департамента коммуникаций РЭО Дмитрия Бойко, каждый автор заявки получит интересный опыт и возможность стать обладателем гранта для развития проекта, а также сертификат об участии в конкурсе. Документ будет направлен на адрес электронной почты, который автор заявки укажет при оформлении заявки. Также победители премии смогут рассчитывать на финансовую и административную поддержку проектов, общественное признание и PR-поддержку.