Posted Сегодня, 07:03
Published Сегодня, 07:03
Modified Сегодня, 07:05
Updated Сегодня, 07:05
Напомним, что основатель ЧВК Евгений Пригожин вошел вместе с военной техникой в Ростов, что приравняли к вооруженному мятежу. Тогда конфликт разрешили мирно путем проведенных переговоров.
А теперь появилась информация об изменениях в работе ЧВК. В частности, она месяц не будет набирать бойцов.
«Из-за того, что „Вагнер“ временно не участвует в СВО и переезда в Беларусь временно прекращается работа региональных центров по набору бойцов», — пишет канал.
Отмечается, что ограничения продлятся один месяц.