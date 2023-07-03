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ЧВК «Вагнер» на месяц приостановила наборы бойцов в Ростовской области

3 июля 2023, 07:03
Фото: 1MI
ЧВК «Вагнер» на месяц приостановила наборы бойцов в Ростовской области
ЧВК «Вагнер» приостановила набор новых бойцов в России, в том числе Ростовской области, сообщается в Telegram-канале «ЧВК Вагнер | Объявления о работе».

Напомним, что основатель ЧВК Евгений Пригожин вошел вместе с военной техникой в Ростов, что приравняли к вооруженному мятежу. Тогда конфликт разрешили мирно путем проведенных переговоров.

А теперь появилась информация об изменениях в работе ЧВК. В частности, она месяц не будет набирать бойцов.

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«Из-за того, что „Вагнер“ временно не участвует в СВО и переезда в Беларусь временно прекращается работа региональных центров по набору бойцов», — пишет канал.

Отмечается, что ограничения продлятся один месяц.

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