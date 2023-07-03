Эксперт призвал ограничить время продажи табака в России

Posted Сегодня, 15:45
Published Сегодня, 15:45
Modified Сегодня, 15:48
Updated Сегодня, 15:48
Ярошенко в беседе с изданием 360tv.ru отметил, что запрет на продажу алкоголя в ночное время показал свою эффективность. Множество людей, которым не разрешено покупать спиртное после 23:00, сохраняют свое здоровье. Поэтому, по мнению Ярошенко, следует применить такую же меру и для сигарет.
Политолог подчеркнул, что все табачные ларьки работают круглосуточно, и это необходимо изменить. Он предложил продавать сигареты только с 10:00 до 23:00, как это делается с алкоголем. В своем предложении Ярошенко также упомянул о том, что запрет должен распространяться на курительные смеси, табак для кальяна и другие продукты, содержащие никотин. Кроме того, Ярошенко выступил за установление лимита на продажу сигарет — не больше одного блока в месяц на человека.
Политолог отметил, что такая мера вписывается в антитабачную кампанию, которая проводится в стране. Введение штрафов за курение в общественных местах уже сократило количество курящих людей на улицах. По словам Ярошенко, десять или двадцать лет назад курили на каждом углу, а сейчас ситуация изменилась благодаря антитабачной кампании. Он подчеркнул, что следует расширить её, поскольку она эффективно способствует сокращению числа курильщиков.