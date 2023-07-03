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Posted Сегодня, 15:45

Published Сегодня, 15:45

Modified Сегодня, 15:48

Updated Сегодня, 15:48

Эксперт призвал ограничить время продажи табака в России

3 июля 2023, 15:45
В случае с алкоголем есть ограничение на продажу с 10:00 до 23:00, однако для табака такого ограничения нет. Политолог Алексей Ярошенко предложил решить эту проблему.

Ярошенко в беседе с изданием 360tv.ru отметил, что запрет на продажу алкоголя в ночное время показал свою эффективность. Множество людей, которым не разрешено покупать спиртное после 23:00, сохраняют свое здоровье. Поэтому, по мнению Ярошенко, следует применить такую же меру и для сигарет.

Политолог подчеркнул, что все табачные ларьки работают круглосуточно, и это необходимо изменить. Он предложил продавать сигареты только с 10:00 до 23:00, как это делается с алкоголем. В своем предложении Ярошенко также упомянул о том, что запрет должен распространяться на курительные смеси, табак для кальяна и другие продукты, содержащие никотин. Кроме того, Ярошенко выступил за установление лимита на продажу сигарет — не больше одного блока в месяц на человека.

Политолог отметил, что такая мера вписывается в антитабачную кампанию, которая проводится в стране. Введение штрафов за курение в общественных местах уже сократило количество курящих людей на улицах. По словам Ярошенко, десять или двадцать лет назад курили на каждом углу, а сейчас ситуация изменилась благодаря антитабачной кампании. Он подчеркнул, что следует расширить её, поскольку она эффективно способствует сокращению числа курильщиков.

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