Эксперт призвал ограничить время продажи табака в России

Политолог подчеркнул, что все табачные ларьки работают круглосуточно, и это необходимо изменить. Он предложил продавать сигареты только с 10:00 до 23:00, как это делается с алкоголем. В своем предложении Ярошенко также упомянул о том, что запрет должен распространяться на курительные смеси, табак для кальяна и другие продукты, содержащие никотин. Кроме того, Ярошенко выступил за установление лимита на продажу сигарет — не больше одного блока в месяц на человека.