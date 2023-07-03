Эксперты: Куда вложить сбережения на фоне роста курса доллара

Posted Сегодня, 13:26
Published Сегодня, 13:26
Modified Сегодня, 13:38
Updated Сегодня, 13:38
Об этом пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня» со ссылкой на Life.ru.
По мнению экспертов, стоит обратить внимание на паи биржевого инвестиционного фонда (ПИФ) в случае небольших сумм инвестиций.
Кроме того, специалисты считают вложение денег в драгоценные металлы и металлические счета хорошим вариантом для долгосрочной стратегии.
Для тех, кто не хочет рисковать и предпочитает стабильность дохода, банковский вклад может быть наиболее эффективным способом сохранить сбережения.
Также эксперты не рекомендуют полностью отказываться от вложений в иностранную валюту. Лучшим вариантом будет частичное хранение средств в валюте. Они также советуют рассмотреть возможность инвестирования в недвижимость или государственные облигации.