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Posted Сегодня, 13:26

Published Сегодня, 13:26

Modified Сегодня, 13:38

Updated Сегодня, 13:38

Эксперты: Куда вложить сбережения на фоне роста курса доллара

3 июля 2023, 13:26
В свете быстрого роста курса американской валюты многие россияне задумываются, как сохранить свои сбережения. Однако эксперты предупреждают о наличии рисков на финансовых рынках.

Об этом пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня» со ссылкой на Life.ru.

По мнению экспертов, стоит обратить внимание на паи биржевого инвестиционного фонда (ПИФ) в случае небольших сумм инвестиций.

Кроме того, специалисты считают вложение денег в драгоценные металлы и металлические счета хорошим вариантом для долгосрочной стратегии.

Для тех, кто не хочет рисковать и предпочитает стабильность дохода, банковский вклад может быть наиболее эффективным способом сохранить сбережения.

Также эксперты не рекомендуют полностью отказываться от вложений в иностранную валюту. Лучшим вариантом будет частичное хранение средств в валюте. Они также советуют рассмотреть возможность инвестирования в недвижимость или государственные облигации.

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