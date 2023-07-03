Глава ФОМС: Система ОМС готова к современным вызовам

Помимо этого, Баланин рассказал о расширении в 2023 году списка высокотехнологичной медицинской помощи (ВМП), предполагающей использование уникальных методов лечения. В прошлом году таких методов было восемь. Два из них применялись при трансплантации внутренних органов и шесть — при сердечно-сосудистой хирургии. В этом году перечень будет состоять уже из девяти методов лечения. В него включат сложные дорогостоящие операции — от 1,6 до 8,3 миллиона рублей.