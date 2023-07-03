Глава ФОМС: Система ОМС готова к современным вызовам

Posted Сегодня, 06:22
Published Сегодня, 06:22
Modified Сегодня, 06:22
Updated Сегодня, 06:22
В 2023 году система ОМС отметила свое 30-летие. Председатель ФОМС Илья Баланин заявил, что система значительно нарастила свой потенциал, став неотъемлемой частью отрасли здравоохранения, пишет ТАСС.
Для системы ОМС и здравоохранения в целом в приоритете сейчас финансирование амбулаторного звена. В этом году для данного направления планируют выделить свыше 1 триллиона рублей, что составляет 39% от общего размера финансирования, сообщил Илья Баланин.
По словам председателя ФОМС, такие меры позволяют значительно расширить оказание медпомощи в амбулаторном звене, а также нарастить объемы диспансеризации россиян, медицинской реабилитации и профилактической помощи.
В последние годы в системе ОМС одним из наиболее важных стало направление превентивной медицины. Граждане могут по полису ОМС проходить диспансеризацию. Это позволяет своевременно выявлять факторы риска заболеваний и диагностировать болезни на ранних стадиях. По результатам диагностики специалисты составляют для пациентов медицинские рекомендации.
«Постоянно совершенствуется порядок диспансеризации. Активно дополняется список исследований в рамках скрининга злокачественных новообразований. Система сфокусирована на оказании медпомощи пациентам с хроническими заболеваниями, на выявлении обострений и осложнений», — сказал Илья Баланин.
По плану, за 2023 год профилактику должны пройти более 86 миллионов россиян. Для 11 миллионов из них предусмотрена углубленная диспансеризация. Таким образом, в этом году их количество будет на 66,3% больше, чем в 2022 году.
Помимо этого, Баланин рассказал о расширении в 2023 году списка высокотехнологичной медицинской помощи (ВМП), предполагающей использование уникальных методов лечения. В прошлом году таких методов было восемь. Два из них применялись при трансплантации внутренних органов и шесть — при сердечно-сосудистой хирургии. В этом году перечень будет состоять уже из девяти методов лечения. В него включат сложные дорогостоящие операции — от 1,6 до 8,3 миллиона рублей.
В качестве примера глава ФОМС привел процедуру по одномоментному протезированию всей зоны аорты и ее ветвей, которая теперь может быть заменена на одну операцию всего сосуда. Раньше врачи проводили замену за две-три операции. Такой метод является дорогостоящим — более четырех миллионов рублей.
Кроме этого, в системе ОМС важным новшеством стало появление цифровых полисов. Теперь россиянам при посещении поликлиники или больницы не нужно брать с собой бумажные или пластиковые документы. При этом отмечается, что страховые полисы на материальных носителях по-прежнему являются действительными и не требуют замены.