Posted Сегодня, 10:44
Published Сегодня, 10:44
Modified Сегодня, 10:46
Updated Сегодня, 10:46
Он стал руководителем администрации района в прошлом году 20 декабря. До этого возглавлял управление торговли в администрации Ростова более шести лет.
Сам Тихонов подтвердил свое увольнение в интервью 1rnd.ru, но не стал раскрывать настоящие причины своего решения. Он сообщил изданию, что сперва отдохнет пару недель, а затем задумается о своей дальнейшей работе, возможно, начнет заниматься бизнесом.
Он также высказался о своей работе на посту главы района и оценил ее как вполне удовлетворительную. По информации издания, как один из примеров успеха, он привел случай с дворником, которая стала известной после событий, произошедших в Ростове 24 июня. Несмотря на большое скопление военных и техники, она спокойно работала на Буденновском проспекте.
Официальной информации об увольнении Тихонова не поступало, она уточняется.