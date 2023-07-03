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Глава Ленинского района в Ростове-на-Дону Тихонов с 3 июля покинул свой пост

3 июля 2023, 10:44
Фото: rostov-gorod.ru
Глава Ленинского района в Ростове-на-Дону Тихонов с 3 июля покинул свой пост
Глава администрации Ленинского района Ростова-на-Дону Константин Тихонов уходит со своего поста по собственному желанию, пишут СМИ.
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Отдых

Он стал руководителем администрации района в прошлом году 20 декабря. До этого возглавлял управление торговли в администрации Ростова более шести лет.

Сам Тихонов подтвердил свое увольнение в интервью 1rnd.ru, но не стал раскрывать настоящие причины своего решения. Он сообщил изданию, что сперва отдохнет пару недель, а затем задумается о своей дальнейшей работе, возможно, начнет заниматься бизнесом.

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Он также высказался о своей работе на посту главы района и оценил ее как вполне удовлетворительную. По информации издания, как один из примеров успеха, он привел случай с дворником, которая стала известной после событий, произошедших в Ростове 24 июня. Несмотря на большое скопление военных и техники, она спокойно работала на Буденновском проспекте.

Официальной информации об увольнении Тихонова не поступало, она уточняется.

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