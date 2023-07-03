Он также высказался о своей работе на посту главы района и оценил ее как вполне удовлетворительную. По информации издания, как один из примеров успеха, он привел случай с дворником, которая стала известной после событий, произошедших в Ростове 24 июня. Несмотря на большое скопление военных и техники, она спокойно работала на Буденновском проспекте.