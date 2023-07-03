Posted Сегодня, 10:42
Published Сегодня, 10:42
Modified Сегодня, 10:44
Updated Сегодня, 10:44
Мусоровоз вспыхнул, когда ехал по улице Новочеркасска, из-за чего коммунальщики вынуждены были выбросить отходы на проезжую часть. Причиной возгорания могла стать неисправность пауэрбанка.
Это случилось, когда рабочие уже направлялись на свалку по Буденновской, водитель заметил, как из задней части мусоровоза начал идти густой дым. Он сразу же остановился, выгрузил содержимое на дорогу и вызвал пожарных.
«Те прибыли, потушили пожар и уехали. Теперь рабочим приходится вторично загружать мешки с отходами обратно в мусоровоз», — пишет канал. Официальной информации об этом не поступало, она уточняется.
Ранее склад шин на площади 400 кв метров сгорел в Ростовской области 28 июня.