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Из-за сломанного пауэрбанка в отходах в Новочеркасске на ходу загорелся мусоровоз

3 июля 2023, 10:42
Фото: 1MI
Водитель загоревшегося мусоровоза сбросил отходы на дорогу в Новочеркасске
В Новочеркасске во время движения загорелся загруженный отходами мусоровоз, сообщает Telegram-канал Don_Mash.

Мусоровоз вспыхнул, когда ехал по улице Новочеркасска, из-за чего коммунальщики вынуждены были выбросить отходы на проезжую часть. Причиной возгорания могла стать неисправность пауэрбанка.

Это случилось, когда рабочие уже направлялись на свалку по Буденновской, водитель заметил, как из задней части мусоровоза начал идти густой дым. Он сразу же остановился, выгрузил содержимое на дорогу и вызвал пожарных.

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Фото: ТГ канал don_mash

«Те прибыли, потушили пожар и уехали. Теперь рабочим приходится вторично загружать мешки с отходами обратно в мусоровоз», — пишет канал. Официальной информации об этом не поступало, она уточняется.

Ранее склад шин на площади 400 кв метров сгорел в Ростовской области 28 июня.

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#Новочеркасск#Мусоровоз#Пожар#Пожарные#Дым#Коммунальщики#Илья Протвинов#Происшествие#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Последние новости Ростова на сегодня#Происшествия
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