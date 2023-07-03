Posted Сегодня, 07:09
Published Сегодня, 07:09
Modified Сегодня, 07:23
Updated Сегодня, 07:23
В Ростове-на-Дону 15 июля состоится кастинг на участие в конкурсе красоты, а подать заявку может любая жительница региона. Есть два основных условия — работа в офисе и возраст от 20 до 35 лет.
Участие абсолютно бесплатное, а главный приз — три миллиона рублей на руки. Ростов славится красивыми девушками, поэтому они часто выходят в финал проекта. Однако пока еще ни одна из жительниц Ростова-на-Дону не увезла корону «Мисс Офис».
Информационный партнер конкурса в Ростове — Rostovgazeta.ru — пообщался с конкурсантками прошлых лет, чтобы узнать, что им дало участие в «Мисс Офис» и как с тех пор изменилась жизнь девушек.
Она на момент кастинга в прошлом году была руководителем отдела персонала крупной ростовской компании. Команда Анастасии занималась не только подбором кадров, но и
HR-брендом, организацией корпоративных активностей. Кастинг 13-го сезона проходил в онлайн-формате, и специально для него девушка засняла на видео свой танец, который очень понравился жюри. Артюхова вышла в финал и представила Ростов на сцене перед 7 миллионами зрителей.
«Путешествия, фотосессии, спорт — лишь 3% моей жизни, — пишет она у себя в блоге.
Остальное — работа».
Прошло меньше года, а Анастасия уже основала собственное кадровое агентство, которое закрывает вакансии для клиентов по всей России.
«Конкурс „Мисс Офис“ — это как минимум возможность проявить и показать себя
миру. У всех нас есть волнения и переживания перед выходом на большую сцену. Но ты перебарываешь себя — и появляется приятное чувство удовлетворения. В дальнейшем это обязательно отражается на твоей на судьбе, ведь
ты уже по-другому себя ощущаешь, получив колоссальное количество энергии и поддержки от зрителей. Это важно для твоей личности. Личностный рост даже после кастинга — гарантирован», — делится впечатлениями финалистка.
Еще одной яркой претендентке прошлого года не хватило всего нескольких голосов, чтобы пройти в финал. Елизавета — разносторонняя личность: она снимается в кино и фотографируется, путешествует и обожает своих собак. За год успела также принять участие в конкурсе «Ростовская красавица», где заняла титул «2-я Вице Леди Дона».
При этом девушка по-прежнему совмещает творчество с офисной работой, но уже удаленно. В прошлом году Елизавета трудилась в администрации Ростова-на-Дону, а теперь занимает должность помощницы руководителя мебельного производства в Ижевске.
«Я считаю, что стоит хотя бы раз принять участие в кастинге „Мисс Офис“, потому что это шанс изменить свою жизнь к лучшему, обзавестись новыми знакомыми, да и просто устроить себе праздник», — говорит полуфиналистка 2022 года.
Эффектная блондинка стала безусловной фавориткой жюри на кастинге в Ростове-на-Дону в 2019 году. Она запомнилась публике своим пластичным танцем, приятной энергетикой и хорошо поставленной речью.
Перед финалом организовала благотворительный сбор для воспитанников детских домов, чем окончательно покорила своих «болельщиков».
Четыре года назад Виктория руководила группой в компании, занимающейся телекоммуникациями, а по вечерам занималась спортом. С тех пор ее жизнь кардинально поменялась. Девушка вышла замуж, сменила профессию на колориста-технолога. Теперь она преподает курсы по техникам салонных уходовых процедур за волосами и ведет блог на эту тему.
«Участие в этом проекте расширяет границы твоего мышления в принципе. „Мисс Офис“ учит быть разносторонней и искать нестандартные выходы в любых ситуациях. Это интересно: это новые знакомства, это открытие себя с неожиданных сторон», — считает Виктория.
Пять лет назад Алина проводила дни напролет со своим новорождённым малышом и любимым мужем, а также и работала удаленно менеджером на маркетплейсах.
«Я тогда буквально перезарядилась. Потому что материнство — это тяжелая работа. И перезагрузка порой очень нужна», — говорит финалистка.
С тех пор в карьере и жизни Кулаковой случился невероятный скачок: она переехала в Краснодар, стала развивать собственный блог и снялась в телепроекте «СуперЖенщина» на ТВ-3.
И все-таки главное для девушки — семья.
«Я очень счастлива, что вышла замуж именно за этого мужчину. Это лучшее, что могло со мной случиться» — делится она.
По словам Алины, конкурс «Мисс Офис» дает нереальную уверенность в себе.
«Вы обрастаете новыми знакомствами и связями для любых ваших начинаний. Это развитие, уверенность, успех, признание — в первую очередь, для самой себя. Ну и, конечно же, очень здорово, что конкурс абсолютно бесплатный. Я была бы рада вновь принять участие в подобном проекте. И чтобы это был не просто конкурс красоты, а такой же — с хорошей репутацией, весомым вознаграждением. И все-таки нам, прекрасному полу, необходимо поддерживать связь именно с женщинами — друг с другом. Поэтому я рекомендую всем девчонкам Ростова и не только попробовать себя в „Мисс Офис“. Была бы возможность, я бы снова пришла на кастинг», — рассказала собеседница.
Будучи инженером по профессии, на кастинге Марина проявила себя очень творчески — она представила жюри вокальный номер. Кроме того, рассказала, что играет на пианино и занимается парными танцами. Сама судьба привела такую разностороннюю ростовчанку в финал.
На момент кастинга Гриценко занимала должность инженера-конструктора в ростовском отделении ЦНИИ ПСК. Сейчас она уже 5 лет живет в Москве, и последние полгода работает на должности главного инженера проекта. За это время Марина осознала, что хочет строить карьеру в столице, и уверенно пришла к этой цели. «Тем более, — говорит она, — после конкурса я твёрдо поняла, что не просто хочу этого — я это могу». Марина тоже поделилась с нами своими эмоциями о конкурсе «Мисс Офис».
«Участие в этом конкурсе — не про соперничество между девушками. Это прежде всего про дружбу, про общую цель. Кроме того, конкурс помогает поверить в себя, в свои силы, раскрыть свой внутренний потенциал. Две недели плотной работы перед финалом в компании 30-ти совершенно разных конкурсанток и оргкомитета очень помогают посмотреть на жизнь с той стороны, с которой ранее сама участница могла и не смотреть. Происходит некая перезагрузка в голове, душе и сердце. Ну, а финал — настоящий праздник, который хочется вспоминать снова и снова. И не важно, заняла ты призовое место или нет. Важны те изменения, которые происходят внутри тебя», — рассказала собеседница.