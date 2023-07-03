«Вы обрастаете новыми знакомствами и связями для любых ваших начинаний. Это развитие, уверенность, успех, признание — в первую очередь, для самой себя. Ну и, конечно же, очень здорово, что конкурс абсолютно бесплатный. Я была бы рада вновь принять участие в подобном проекте. И чтобы это был не просто конкурс красоты, а такой же — с хорошей репутацией, весомым вознаграждением. И все-таки нам, прекрасному полу, необходимо поддерживать связь именно с женщинами — друг с другом. Поэтому я рекомендую всем девчонкам Ростова и не только попробовать себя в „Мисс Офис“. Была бы возможность, я бы снова пришла на кастинг», — рассказала собеседница.