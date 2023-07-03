На Дону возбудили уголовное дело из-за гибели девочки под футбольными воротами

Posted Сегодня, 15:43
Published Сегодня, 15:43
Modified Сегодня, 15:45
Updated Сегодня, 15:45
Следователи Зимовниковского района возбудили уголовное дело по обвинению в причинении смерти по неосторожности из-за гибели 11-летней девочки, на голову которой опрокинулись футбольные ворота.
Следователи представили версию, согласно которой в пятницу, 30 июня, в хуторе Камышеве на футбольной площадке на девочку упали футбольные ворота. Ребенок скончался на месте произошедшего от полученной травмы головы.
К настоящему моменту следователь и криминалист уже осмотрели место трагедии и назначили провести необходимые экспертизы, чтобы установить все обстоятельства гибели ребенка.
Ранее в Ростове из-за обрушения трибун на футбольном поле пострадали 36 человек, одна из зрителей погибла.