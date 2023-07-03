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На Дону возбудили уголовное дело из-за гибели девочки под футбольными воротами

3 июля 2023, 15:43
Фото: pxhere.com
На Дону возбудили уголовное дело из-за гибели девочки под футбольными воротами
В Ростовской области завели уголовное дело из-за гибели ребенка, пострадавшей от обрушения футбольных ворот, об этом рассказали в СУ СК РФ региона.

Следователи Зимовниковского района возбудили уголовное дело по обвинению в причинении смерти по неосторожности из-за гибели 11-летней девочки, на голову которой опрокинулись футбольные ворота.

В Ростовской области погибла 11-летняя девочка от упавших на нее футбольных ворот
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Следователи представили версию, согласно которой в пятницу, 30 июня, в хуторе Камышеве на футбольной площадке на девочку упали футбольные ворота. Ребенок скончался на месте произошедшего от полученной травмы головы.

К настоящему моменту следователь и криминалист уже осмотрели место трагедии и назначили провести необходимые экспертизы, чтобы установить все обстоятельства гибели ребенка.

Ранее в Ростове из-за обрушения трибун на футбольном поле пострадали 36 человек, одна из зрителей погибла.

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