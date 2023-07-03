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На улицах Ростова-на-Дону высадили более 900 тысяч цветов

3 июля 2023, 16:44
Фото: 1MI
На улицах Ростова-на-Дону высадили более 900 тысяч цветов
В Ростове объявили о завершении работ по высадке однолетних цветов, об этом сообщил глава администрации Алексей Логвиненко в своем Telegram-канале.

В понедельник, 3 июля, в Ростове закончились работы по посадке однолетних цветов, по словам главы администрации, клумбы города украсили более 900 тысяч растений. Среди высаженных цветов упомянули тагетесы с бегонией, алиссумом, агератумом, газанией, катарантусом, петуниями и другими растениями.

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Растения высадили на круговых развязках, въездных группах в Ростов, скверах и улично-дорожной сети. Алексей Логвиненко уточнил, что власти уделят особое внимание качеству работ, поскольку важно не просто высадить растения, но и поддерживать их цветение.

«Коммунальными службами города ежедневно проводятся уходные работы за высаженными зелеными насаждениями, в том числе прополка клумб и цветников, полив и рыхление», — добавил Алексей Логвиненко.

Ранее в Ростове на цветочных клумбах пророс картофель.

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