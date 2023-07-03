Posted Сегодня, 09:09
Published Сегодня, 09:09
Modified Сегодня, 09:11
Updated Сегодня, 09:11
В начале июля ожидается очень жаркая погода, температура поднимется выше 30 градусов и будет продолжать расти. Такие прогнозы распространяются на всю неделю. В понедельник, 3 июля, температура достигнет +31 градуса, а в пятницу, 7 июля, поднимется до +37°С.
Согласно прогнозам синоптиков, все рабочие дни будут солнечными. В ночное время температура должна падать до 24 градусов, дождей в эти периоды не ожидается.
Ранее улицу Малиновского перекрывали из-за ливня с градом в Ростове 29 июня. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.