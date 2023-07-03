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Начало июля принесет новочеркасцам и ростовчанам жару до +37°С

3 июля 2023, 09:09
Фото: 1MI
Начало июля принесет новочеркасцам и ростовчанам жару до +37°С
В Ростове-на-Дону и Новочеркасске на этой неделе будет очень жаркая погода с температурой до 37 градусов, предупреждают синоптики.

В начале июля ожидается очень жаркая погода, температура поднимется выше 30 градусов и будет продолжать расти. Такие прогнозы распространяются на всю неделю. В понедельник, 3 июля, температура достигнет +31 градуса, а в пятницу, 7 июля, поднимется до +37°С.

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Согласно прогнозам синоптиков, все рабочие дни будут солнечными. В ночное время температура должна падать до 24 градусов, дождей в эти периоды не ожидается.

Ранее улицу Малиновского перекрывали из-за ливня с градом в Ростове 29 июня. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.

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