В начале июля ожидается очень жаркая погода, температура поднимется выше 30 градусов и будет продолжать расти. Такие прогнозы распространяются на всю неделю. В понедельник, 3 июля, температура достигнет +31 градуса, а в пятницу, 7 июля, поднимется до +37°С.