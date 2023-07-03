Новый детский сад введен в эксплуатацию в Суворовском

Напомним, этот объект стал одним из элементов дорожной карты по развитию образовательной инфраструктуры Суворовского в рамках обязательств, взятых застройщиком, чтобы помочь городским властям в развитии района. Также строятся садик на 320 мест и общеобразовательная школа на 1600 учеников. Всего же, согласно дорожной карте, застройщик Суворовского должен построить четыре детских сада на 1120 мест и два школьных комплекса на 2450 мест. Еще два детских сада суммарно на 450 мест и школу на 1200 учеников обещают возвести городские власти.