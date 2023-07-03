Новый детский сад введен в эксплуатацию в Суворовском

Posted Сегодня, 10:11
Published Сегодня, 10:11
Modified Сегодня, 10:13
Updated Сегодня, 10:13
Двухэтажный садик площадью более 6 000 квадратных метров находится по адресу Белоусова, 16., его возведение с пустого места заняло чуть больше года. На сегодняшний день дошкольное учреждение полностью готово к работе, подведены все коммуникации, завершена вся внутренняя отделка. Сданный садик будет передан муниципалитету, и теперь от городских властей зависит когда он примет первых воспитанников.
Напомним, этот объект стал одним из элементов дорожной карты по развитию образовательной инфраструктуры Суворовского в рамках обязательств, взятых застройщиком, чтобы помочь городским властям в развитии района. Также строятся садик на 320 мест и общеобразовательная школа на 1600 учеников. Всего же, согласно дорожной карте, застройщик Суворовского должен построить четыре детских сада на 1120 мест и два школьных комплекса на 2450 мест. Еще два детских сада суммарно на 450 мест и школу на 1200 учеников обещают возвести городские власти.