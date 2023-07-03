Posted Сегодня, 12:08
Published Сегодня, 12:08
Modified Сегодня, 12:10
Updated Сегодня, 12:10
ТАСС со ссылкой на председателя правящей партии Ираклия Кобахидзе пишет, что оппозиционеры якобы хотели на танках пойти в Абхазию, Южную Осетию и Сочи. Он добавил, что оппозиция использует любые поводы, чтобы открыть в Грузии второй фронт.
«Недопустимо, чтобы грузины и абхазы, грузины и осетины снова пролили кровь друг друга», — приводит издание слова Кобахидзе.
Напомним, что основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин на военной технике прибыл в Ростов, что приравняли к вооруженному мятежу. Технику убрали только после проведенных переговоров.