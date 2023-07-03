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Партия в Грузии заявила, что оппозиция на фоне мятежа в Ростове хотела взять Сочи

3 июля 2023, 12:08
Фото: Sgt. Rocco DeFilippis/cc0/wikimedia.org
Партия в Грузии заявила, что оппозиция на фоне мятежа в Ростове хотела взять Сочи
Некоторые представители оппозиции в Грузии хотели пойти на военной технике на Сочи во время вооруженного мятежа в России, в том числе Ростове-на-Дону, пишут СМИ со ссылкой на правящую партию иностранного государства.

ТАСС со ссылкой на председателя правящей партии Ираклия Кобахидзе пишет, что оппозиционеры якобы хотели на танках пойти в Абхазию, Южную Осетию и Сочи. Он добавил, что оппозиция использует любые поводы, чтобы открыть в Грузии второй фронт.

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«Недопустимо, чтобы грузины и абхазы, грузины и осетины снова пролили кровь друг друга», — приводит издание слова Кобахидзе.

Напомним, что основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин на военной технике прибыл в Ростов, что приравняли к вооруженному мятежу. Технику убрали только после проведенных переговоров.

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