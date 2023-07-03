ТАСС со ссылкой на председателя правящей партии Ираклия Кобахидзе пишет, что оппозиционеры якобы хотели на танках пойти в Абхазию, Южную Осетию и Сочи. Он добавил, что оппозиция использует любые поводы, чтобы открыть в Грузии второй фронт.