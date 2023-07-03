Posted Сегодня, 06:32
Published Сегодня, 06:32
Modified Сегодня, 06:34
Updated Сегодня, 06:34
Приговор огласили в отношении 17-летнего подростка, который в Красноярске стал сторонником экстремистской организации и решил совершить теракт.
В 2022 году он приехал в Ростов-на-Дону и выбрал для совершения преступления здание военного комиссариата. Фигурант подготовил самодельную зажигательную смесь «коктейль Молотова» для теракта.
Совершить поджог подросток не успел, так как его задержали и возбудили уголовное дело. Всего у него нашли 13 бутылок с зажигательной смесью.
На судебном заседании юноша признал свою вину в совершении преступления, но отказался давать показания. Теперь суд приговорил его к шести годам в воспитательной колонии.
Ранее стало известно, что другого жителя Ростовской области будут судить за двойное убийство и поджог машины.