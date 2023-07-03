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Подростка осудили в Ростове-на-Дону за попытку поджечь здание военкомата

3 июля 2023, 06:32
Фото: pxhere.соm
Подростка осудили в Ростове-на-Дону за попытку поджечь здание военкомата
В Ростове-на-Дону огласили приговор несовершеннолетнему, который намеревался совершить поджог военкомата, сообщил RostovGazeta источник в суде.

Приговор огласили в отношении 17-летнего подростка, который в Красноярске стал сторонником экстремистской организации и решил совершить теракт.

В 2022 году он приехал в Ростов-на-Дону и выбрал для совершения преступления здание военного комиссариата. Фигурант подготовил самодельную зажигательную смесь «коктейль Молотова» для теракта.

Совершить поджог подросток не успел, так как его задержали и возбудили уголовное дело. Всего у него нашли 13 бутылок с зажигательной смесью.

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На судебном заседании юноша признал свою вину в совершении преступления, но отказался давать показания. Теперь суд приговорил его к шести годам в воспитательной колонии.

Ранее стало известно, что другого жителя Ростовской области будут судить за двойное убийство и поджог машины.

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