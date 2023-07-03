Рабочая неделя в Ростове-на-Дону начнется с жары до +36 градусов

Posted Сегодня, 05:55
Published Сегодня, 05:55
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Updated Сегодня, 05:57
В понедельник, 3 июля, утром температура составит +25 градусов, а к обеду станет еще жарче — до 32 градусов. На вечер прогнозируют облачную погоду без осадков и сильного ветра.
Во вторник, 4 июля, днем температура повысится до 34 градусов. Согласно прогнозам синоптиков, могут пройти дожди.
Среда, 5 июля, принесет ясную и очень жаркую погоду. Утром и вечером ожидается около +23…+29 градусов, а днем уже до +34…+36 градусов.
Четверг, 6 июля, будет практически таким же, как и предыдущий день, но ожидается облачная погода.
Ранее в Гидрометцентре рассказали, какая погода ожидается в Ростовской области в июле.