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Ростов попал в число городов с наиболее подорожавшим жильем

3 июля 2023, 10:13
Фото: Артемка/cc0/wikimedia.org
Ростов попал в число городов с наиболее подорожавшим жильем
Ростов-на-Дону оказался одним из городом-миллионников, где сильнее всего подорожало жилье на вторичном рынке, пишут СМИ.

В России с начала года стоимость «квадрата» увеличилась на 3,2%, только за июнь рост составил 0,5%. Средний уровень торга, на который идут продавцы, достигает 5%.

По информации «Известий», за июнь сильнее всего подорожали квартиры в Нижнем Новгороде. Стоимость одного квадратного метра выросла на 1%.

Бензин и дизельное топливо подорожали в Ростовской области в июне
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Второе место занимает Ростов с показателем 0,7%. Такие же результаты оказались у Омска и Челябинска. При этом в Воронеже и Перми средняя стоимость вторичного жилья снизилась за этот период.

Читайте также материал RostovGazeta о самых дорогих квартирах в Ростове.

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#Илья Протвинов#Ростов#Жилье#Подорожание#Россия#Вторичный рынок#Квартиры#Челябинск#Нижний Новгород#Воронеж#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Общество
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