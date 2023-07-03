Posted Сегодня, 10:13
Published Сегодня, 10:13
Modified Сегодня, 10:15
Updated Сегодня, 10:15
В России с начала года стоимость «квадрата» увеличилась на 3,2%, только за июнь рост составил 0,5%. Средний уровень торга, на который идут продавцы, достигает 5%.
По информации «Известий», за июнь сильнее всего подорожали квартиры в Нижнем Новгороде. Стоимость одного квадратного метра выросла на 1%.
Второе место занимает Ростов с показателем 0,7%. Такие же результаты оказались у Омска и Челябинска. При этом в Воронеже и Перми средняя стоимость вторичного жилья снизилась за этот период.
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