Posted Сегодня, 08:01
Published Сегодня, 08:01
Modified Сегодня, 08:03
Updated Сегодня, 08:03
Они пожаловались на туалет, который расположен на набережной города. По их словам, деньги с карты списывают как обычно, но потом появляются проблемы.
«Сначала списывается, а потом пишет „Карта не принимается“. На туалетах нет никаких контактов, а ведь много людей оплачивают», — заявил автор.
Он добавил, что может обратиться в прокуратуру по этому поводу.
«А если у человека нет карты, что делать? Это для кого такие туалеты поставили? Ростовчане 15 лет просили-просили… И вот получили», — написали пользователи в комментариях.
«Еще бывает, что изнутри они не открываются, знакомый ломился почти час», — сообщили ростовчане.
Ранее стало известно, куда пропали дорогие модульные туалеты в Ростове.