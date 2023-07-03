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Ростовчане заявили, что туалет на набережной не впускает их внутрь после оплаты

3 июля 2023, 08:01
Фото: 1MI
Ростовчане заявили, что туалет на Набережной не впускает их внутрь после оплаты
В Ростове-на-Дону система уличного туалета списывает деньги с карты, но внутрь попасть невозможно, сообщили горожане в соцсети «ВКонтакте».

Они пожаловались на туалет, который расположен на набережной города. По их словам, деньги с карты списывают как обычно, но потом появляются проблемы.

«Сначала списывается, а потом пишет „Карта не принимается“. На туалетах нет никаких контактов, а ведь много людей оплачивают», — заявил автор.

Стало известно, куда пропали дорогие модульные туалеты в Ростове
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Фото: vk.com/etorostovnadonu

Он добавил, что может обратиться в прокуратуру по этому поводу.

«А если у человека нет карты, что делать? Это для кого такие туалеты поставили? Ростовчане 15 лет просили-просили… И вот получили», — написали пользователи в комментариях.

«Еще бывает, что изнутри они не открываются, знакомый ломился почти час», — сообщили ростовчане.

Ранее стало известно, куда пропали дорогие модульные туалеты в Ростове.

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