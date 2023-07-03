Posted Сегодня, 12:10
Published Сегодня, 12:10
Modified Сегодня, 12:12
Updated Сегодня, 12:12
Ростовчане пожаловались на отсутствие кондиционера в жаркую погоду и невыносимые условия в салоне. По их словам, температура поднялась до 39 градусов и продолжает расти.
Пользователи в комментариях удивились настолько высокой температуре воздуха. Они предложили горожанам ездить на такси, либо жаловаться властям.
«Вот это парилка», — заявили ростовчане.
«Это что, баня?», — интересуются местные жители. Добавим, что в ближайшие дни температура воздуха в городе поднимется до 37 градусов.
Ранее власти Ростова рассказали, куда обратиться из-за жары в общественном транспорте.