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Ростовчане заявили о 39-градусной жаре в автобусе днем 3 июля

3 июля 2023, 12:10
Фото: flickr.com/Eliduke/cc by sa
Ростовчане заявили о 39-градусной жаре в автобусе днем 3 июля
В Ростове-на-Дону в салоне автобуса №19 воздух нагрелся до 39 градусов, сообщили пассажиры в соцсети «ВКонтакте».

Ростовчане пожаловались на отсутствие кондиционера в жаркую погоду и невыносимые условия в салоне. По их словам, температура поднялась до 39 градусов и продолжает расти.

Пользователи в комментариях удивились настолько высокой температуре воздуха. Они предложили горожанам ездить на такси, либо жаловаться властям.

Начало июля принесет новочеркасцам и ростовчанам жару до +37°С
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Фото: vk.com/etorostovnadonu

«Вот это парилка», — заявили ростовчане.

«Это что, баня?», — интересуются местные жители. Добавим, что в ближайшие дни температура воздуха в городе поднимется до 37 градусов.

Ранее власти Ростова рассказали, куда обратиться из-за жары в общественном транспорте.

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