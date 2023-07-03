«Это фонтан, а не бассейн или душ. В нем вода по кругу гоняется, не очищаясь и не хлорируясь. Она потому и зеленая, что там много жизни от всякого смытого с детей ранее. Продолжайте купаться в фонтанах и валяться со всякими ротавирусами», — заявили ростовчане