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Ростовчане заявили о позеленевшей воде в фонтане парка «Аллея Роз»

3 июля 2023, 15:10
Фото: 1MI
Ростовчане заявили о позеленевшей воде в фонтане парка «Аллея Роз»
В Ростове-на-Дону окрасилась в зеленый цвета вода в фонтане, который расположен на территории парка «Аллея Роз», сообщили горожане в соцсети «ВКонтакте».

Некоторые ростовчане считают, что попадание такой воды на кожу может быть опасно. Другие не видят в зеленой воде никаких преград и пускают своих детей бегать по мокрому асфальту.

Пользователи в комментариях написали, что лучше держаться подальше от подобного фонтана, чтобы потом не проходить курс лечения.

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Ростовчане заявили о позеленевшей воде в фонтане парка «Аллея Роз»
Видео: Видеo: ВК Ростов главный / 1MI

«Это фонтан, а не бассейн или душ. В нем вода по кругу гоняется, не очищаясь и не хлорируясь. Она потому и зеленая, что там много жизни от всякого смытого с детей ранее. Продолжайте купаться в фонтанах и валяться со всякими ротавирусами», — заявили ростовчане

«Я так понимаю, это от водорослей такой цвет», — предположили горожане.

Ранее коммунальный «фонтан» затопил улицу в Таганроге.

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