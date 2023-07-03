Posted Сегодня, 15:10
Published Сегодня, 15:10
Modified Сегодня, 15:12
Updated Сегодня, 15:12
Некоторые ростовчане считают, что попадание такой воды на кожу может быть опасно. Другие не видят в зеленой воде никаких преград и пускают своих детей бегать по мокрому асфальту.
Пользователи в комментариях написали, что лучше держаться подальше от подобного фонтана, чтобы потом не проходить курс лечения.
«Это фонтан, а не бассейн или душ. В нем вода по кругу гоняется, не очищаясь и не хлорируясь. Она потому и зеленая, что там много жизни от всякого смытого с детей ранее. Продолжайте купаться в фонтанах и валяться со всякими ротавирусами», — заявили ростовчане
«Я так понимаю, это от водорослей такой цвет», — предположили горожане.
Ранее коммунальный «фонтан» затопил улицу в Таганроге.