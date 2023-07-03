Ростовская область не попала в топ-30 рейтинга качественных дорог

Posted 3 июля 2023, 09:04
Published 3 июля 2023, 09:04
Modified 3 июля 2023, 09:06
Updated 3 июля 2023, 09:06
В список попали все российские регионы, кроме четырех новых, так как данные собирали за весь 2022 год. На первом месте оказалась Москва, где 97,6% дорог признали соответствующими нормативам.
Далее идут Ханты-Мансийский автономный округ, Краснодарский край, Челябинская область и Ингушетия. В Ростовской области требованиям соответствуют 57% дорог, из-за чего регион оказался на 31 месте. Его соседями в рейтинге стали Самарская и Ивановская области.
На последнем месте оказалась Архангельская область, где проходят по нормативам только 13% дорог.
Ранее стало известно, что в Ростовской области дорогу до границы с ДНР расширят вдвое.