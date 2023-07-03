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Ростовская область не попала в топ-30 рейтинга качественных дорог

3 июля 2023, 09:04
Фото: 1MI
Ростовская область не попала в топ-30 рейтинга качественных дорог
Ростовская область оказалась на 31 месте рейтинга регионов по качеству дорог, пишет РИА «Новости».

В список попали все российские регионы, кроме четырех новых, так как данные собирали за весь 2022 год. На первом месте оказалась Москва, где 97,6% дорог признали соответствующими нормативам.

Далее идут Ханты-Мансийский автономный округ, Краснодарский край, Челябинская область и Ингушетия. В Ростовской области требованиям соответствуют 57% дорог, из-за чего регион оказался на 31 месте. Его соседями в рейтинге стали Самарская и Ивановская области.

В Ростовской области дорогу до границы с ДНР расширят вдвое
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На последнем месте оказалась Архангельская область, где проходят по нормативам только 13% дорог.

Ранее стало известно, что в Ростовской области дорогу до границы с ДНР расширят вдвое.

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#Илья Протвинов#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Общество#Рейтинг#Качество дорог#Ремонт дорог
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