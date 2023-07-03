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Ростовский застройщик займется межеванием территории недалеко от площади Ленина

3 июля 2023, 05:35
Фото: 1MI
В Ростове-на-Дону специализированному застройщику «Галактика» разрешили подготовить изменения в документацию по планировке территории, говорится в документах городской администрации.

Речь идет об участке в границах переулка Ашхабадский, улиц Герасименко, Погодина, проспектов Ленина, Михаила Нагибина, улиц Нансена, Шеболдаева и проспекта Ленина. Компании разрешили внести корректировки в документацию по планировке и межеванию земли.

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Департамент архитектуры и градостроительства города должен предоставить организации все исходные данные.

По информации СМИ, компания принадлежит депутату Арутюну Сурмаляну, она занимается строительством ЖК.

Ранее стало известно, что логистический центр Wildberries достроят в Ростовской области к 2026 году.

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