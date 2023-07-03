Речь идет об участке в границах переулка Ашхабадский, улиц Герасименко, Погодина, проспектов Ленина, Михаила Нагибина, улиц Нансена, Шеболдаева и проспекта Ленина. Компании разрешили внести корректировки в документацию по планировке и межеванию земли.