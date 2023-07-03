Posted Сегодня, 05:35
Published Сегодня, 05:35
Modified Сегодня, 05:41
Updated Сегодня, 05:41
Речь идет об участке в границах переулка Ашхабадский, улиц Герасименко, Погодина, проспектов Ленина, Михаила Нагибина, улиц Нансена, Шеболдаева и проспекта Ленина. Компании разрешили внести корректировки в документацию по планировке и межеванию земли.
Департамент архитектуры и градостроительства города должен предоставить организации все исходные данные.
По информации СМИ, компания принадлежит депутату Арутюну Сурмаляну, она занимается строительством ЖК.
Ранее стало известно, что логистический центр Wildberries достроят в Ростовской области к 2026 году.