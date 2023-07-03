Posted Сегодня, 10:19
Published Сегодня, 10:19
Modified Сегодня, 10:21
Updated Сегодня, 10:21
Напомним, что основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин вместе с военной техникой вошел в Ростов-на-Дону. Разрешить сложившуюся ситуацию удалось мирно за счет проведенных переговоров.
Теперь Сергей Шойгу рассказал, почему провалилась попытка мятежа.
«Попытка мятежа в РФ 23–25 июня провалилась прежде всего благодаря верности ВС присяге и воинскому долгу», — пишет ТАСС со ссылкой на слова министра.
Он затронул также тему спецоперации и рассказал, что российские войска продолжают наносить эффективное поражение ВСУ, уменьшая их наступательный потенциал.