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Сергей Шойгу назвал причины провала вооруженного мятежа в Ростове-на-Дону

3 июля 2023, 10:19
Фото: kremlin.ru
Сергей Шойгу назвал причины провала вооруженного мятежа в Ростове-на-Дону
Министр обороны России Сергей Шойгу прокомментировал вооруженный мятеж в России, в том числе Ростове-на-Дону, пишут СМИ.

Напомним, что основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин вместе с военной техникой вошел в Ростов-на-Дону. Разрешить сложившуюся ситуацию удалось мирно за счет проведенных переговоров.

Теперь Сергей Шойгу рассказал, почему провалилась попытка мятежа.

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«Попытка мятежа в РФ 23–25 июня провалилась прежде всего благодаря верности ВС присяге и воинскому долгу», — пишет ТАСС со ссылкой на слова министра.

Он затронул также тему спецоперации и рассказал, что российские войска продолжают наносить эффективное поражение ВСУ, уменьшая их наступательный потенциал.

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