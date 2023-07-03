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Стали известны подробности стрельбы на улице в Ростове

3 июля 2023, 14:27
Фото: 1MI
Полиция подтвердила стрельбу на улице в Ростове-на-Дону
В Ростове-на-Дону ссора двух мужчин на улице завершилась стрельбой, сообщили в региональном УМВД.

В полицию поступила информация о конфликте двух человек на улице Туполева. Они не смогли мирно разойтись и один выстрелил в другого из травматического пистолета.

«Полицейские проводят мероприятия для задержания скрывшегося участника конфликта. Сейчас проводится проверка, в ходе которой будут установлены все обстоятельства», — сказано в сообщении.

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Ранее Telegram-канал Don_Mash написал, что мужчина выстрелил в двоих ростовчан на Туполева, когда те заступились за подругу. Но официального подтверждения этой информации нет.

Ранее появились новые подробности стрельбы в отеле в Анапе с участием ростовчанина.

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