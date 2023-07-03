Posted Сегодня, 14:27
Published Сегодня, 14:27
Modified Сегодня, 14:29
Updated Сегодня, 14:29
В полицию поступила информация о конфликте двух человек на улице Туполева. Они не смогли мирно разойтись и один выстрелил в другого из травматического пистолета.
«Полицейские проводят мероприятия для задержания скрывшегося участника конфликта. Сейчас проводится проверка, в ходе которой будут установлены все обстоятельства», — сказано в сообщении.
Ранее Telegram-канал Don_Mash написал, что мужчина выстрелил в двоих ростовчан на Туполева, когда те заступились за подругу. Но официального подтверждения этой информации нет.
Ранее появились новые подробности стрельбы в отеле в Анапе с участием ростовчанина.