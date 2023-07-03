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Стрелок-пироман из Аюты оставил без жилья 18 соседей после многолетних угроз

3 июля 2023, 12:13
Фото: Rod Waddington/flickr.comCC BY-SA 2.0/
Стрелок-пироман из Аюты оставил без жилья 18 соседей после многолетних угроз
В поселке Аюта под Шахтами стрелок, устроивший пожар, лишил жилья 18 соседей, информацией об этом поделились донские СМИ.

Напомним, в конце июне под Шахтами в поселке Аюта Андрей Шепелев открыл стрельбу по улице с балкона, после чего поджег свое жилье, пытался сбежать от полиции, но, потерпев неудачу, покончил с собой.

По данным портала 161.py, устроенный Шепелевым пожар лишил дома 18 его соседей. При этом, по словам местных жителей, до трагических событий они неоднократно обращались в полицию за помощью из-за угроз странного соседа.

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Фото: Тг канал nеws161ru

Соседи Шепелева рассказали, что регулярно получали от него записки с угрозами, поврежденные фото неизвестных им людей, а одна соседка даже едва не стала жертвой буйного соседа, который бросался на нее с ножом, а также забрался в ее квартиру с обрезом.

«Если вы думаете, что я шучу, то зря. Когда-то в 90-х десятка два отправил к праотцам», — цитирует одну из записок Шепелева издание.

В настоящий момент неизвестно, насколько достоверна эта информация, данные уточняются.

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