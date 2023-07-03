Стрелок-пироман из Аюты оставил без жилья 18 соседей после многолетних угроз

Posted Сегодня, 12:13
Published Сегодня, 12:13
Modified Сегодня, 12:15
Updated Сегодня, 12:15
Напомним, в конце июне под Шахтами в поселке Аюта Андрей Шепелев открыл стрельбу по улице с балкона, после чего поджег свое жилье, пытался сбежать от полиции, но, потерпев неудачу, покончил с собой.
По данным портала 161.py, устроенный Шепелевым пожар лишил дома 18 его соседей. При этом, по словам местных жителей, до трагических событий они неоднократно обращались в полицию за помощью из-за угроз странного соседа.
Соседи Шепелева рассказали, что регулярно получали от него записки с угрозами, поврежденные фото неизвестных им людей, а одна соседка даже едва не стала жертвой буйного соседа, который бросался на нее с ножом, а также забрался в ее квартиру с обрезом.
«Если вы думаете, что я шучу, то зря. Когда-то в 90-х десятка два отправил к праотцам», — цитирует одну из записок Шепелева издание.
В настоящий момент неизвестно, насколько достоверна эта информация, данные уточняются.