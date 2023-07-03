Стрелок-пироман из Аюты оставил без жилья 18 соседей после многолетних угроз

Соседи Шепелева рассказали, что регулярно получали от него записки с угрозами, поврежденные фото неизвестных им людей, а одна соседка даже едва не стала жертвой буйного соседа, который бросался на нее с ножом, а также забрался в ее квартиру с обрезом.