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Telegram-каналы распространили новое заявление Пригожина после мятежа в Ростове

3 июля 2023, 13:19
Фото: rostovgazeta.ru
Telegram-каналы распространили новое заявление Пригожина после мятежа в Ростове
Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин сделал новое заявление после мятежа в России, в том числе Ростове-на-Дону, сообщает Telegram-канал «Wagner Group».

Напомним, что Пригожин вместе с военной техникой прибыл в Ростов, что приравняли к вооруженному мятежу. Проведенные переговоры позволили все это прекратить и вывести технику из города.

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«Сегодня нам как никогда нужна ваша поддержка. В ближайшее время, я уверен, что вы увидите наши следующие победы на фронте», — публикует канал аудиообращение Пригожина.

Официальной информации об этом не было, она уточняется.

При этом в России ЧВК «Вагнер» на месяц приостановила набор бойцов.

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