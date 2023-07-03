Posted Сегодня, 13:19
Published Сегодня, 13:19
Modified Сегодня, 14:22
Updated Сегодня, 14:22
Напомним, что Пригожин вместе с военной техникой прибыл в Ростов, что приравняли к вооруженному мятежу. Проведенные переговоры позволили все это прекратить и вывести технику из города.
«Сегодня нам как никогда нужна ваша поддержка. В ближайшее время, я уверен, что вы увидите наши следующие победы на фронте», — публикует канал аудиообращение Пригожина.
Официальной информации об этом не было, она уточняется.
При этом в России ЧВК «Вагнер» на месяц приостановила набор бойцов.