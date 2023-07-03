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Posted Сегодня, 10:32

Published Сегодня, 10:32

Modified Сегодня, 10:34

Updated Сегодня, 10:34

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В Московской области врачи спасли задыхающуюся от простуды пациентку

3 июля 2023, 10:32
В Подольске врачи провели экстренную операцию девушке, которая чуть не задохнулась от простуды.

Как рассказал в беседе с NEWS.ru лор больницы, куда доставили 22-летнюю девушку, Артем Гербергаген, причиной ее тяжелого состояния стала простуда. После того, как врачи провели операцию, пациентка пошла на поправку.

Бригада неотложки доставила девушку с медучреждение с эпиглоттитом. Из-за сильного воспаления верхних дыхательных путей у пациентки резко сузился просвет гортани.

Поступившую поместили в отделение реанимации. Во время операции у нее остановилось дыхание. За считанные минуты врачи провели процедуру коникотомии — вскрытие просвета дыхательных путей. В шее сделали разрез, чтобы установить дыхательную трубку. Слаженные действия команды реаниматологов и анестезиологов позволили восстановить жизненно важные процессы за несколько минут.

Продолжением лечения стала процедура вскрытия абсцесса, который образовался в области надгортанника. Трубку удалили спустя неделю. Как добавил специалист, сейчас состояние девушки значительно улучшилось, скоро ее выпишут.

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