В Московской области врачи спасли задыхающуюся от простуды пациентку

Поступившую поместили в отделение реанимации. Во время операции у нее остановилось дыхание. За считанные минуты врачи провели процедуру коникотомии — вскрытие просвета дыхательных путей. В шее сделали разрез, чтобы установить дыхательную трубку. Слаженные действия команды реаниматологов и анестезиологов позволили восстановить жизненно важные процессы за несколько минут.