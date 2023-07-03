В Московской области врачи спасли задыхающуюся от простуды пациентку

Posted Сегодня, 10:32
Published Сегодня, 10:32
Modified Сегодня, 10:34
Updated Сегодня, 10:34
Как рассказал в беседе с NEWS.ru лор больницы, куда доставили 22-летнюю девушку, Артем Гербергаген, причиной ее тяжелого состояния стала простуда. После того, как врачи провели операцию, пациентка пошла на поправку.
Бригада неотложки доставила девушку с медучреждение с эпиглоттитом. Из-за сильного воспаления верхних дыхательных путей у пациентки резко сузился просвет гортани.
Поступившую поместили в отделение реанимации. Во время операции у нее остановилось дыхание. За считанные минуты врачи провели процедуру коникотомии — вскрытие просвета дыхательных путей. В шее сделали разрез, чтобы установить дыхательную трубку. Слаженные действия команды реаниматологов и анестезиологов позволили восстановить жизненно важные процессы за несколько минут.
Продолжением лечения стала процедура вскрытия абсцесса, который образовался в области надгортанника. Трубку удалили спустя неделю. Как добавил специалист, сейчас состояние девушки значительно улучшилось, скоро ее выпишут.