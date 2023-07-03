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В парке имени Островского в Ростове массово вырубили деревья

3 июля 2023, 13:44
Фото: rostovgazeta.ru
В парке имени Островского в Ростове массово вырубили деревья
В Ростовом парке имени Николая Островского массово спилили деревья, сообщили корреспонденту Rostovgazeta возмущенные горожане.

Житель Ростова сообщил редакции, что новая вырубка деревьев и без того поредевшего парка имени Островского в Первомайском районе началась около месяца назад.

— Я заметил, что возле футбольных полей для чего-то, скорее всего для очередного строительства, приготовили площадку. Вырубили порядка 20 деревьев. Пока что участок стоит без дела. Ну сколько уже можно?! , — заявил возмущенный житель микрорайона Сельмаш.

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Ранее Rostovgazeta писала, что в парке Островского ростовчане могли бесплатно сдать анализы.

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