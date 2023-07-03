В парке имени Островского в Ростове массово вырубили деревья

— Я заметил, что возле футбольных полей для чего-то, скорее всего для очередного строительства, приготовили площадку. Вырубили порядка 20 деревьев. Пока что участок стоит без дела. Ну сколько уже можно?! , — заявил возмущенный житель микрорайона Сельмаш.