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В Ростове будут судить беглеца Ивана Костюкова, нанесшего 16 ударов заточкой конвоиру

3 июля 2023, 17:38
Фото: 1MI
В Ростове будут судить беглеца Ивана Костюкова, нанесшего 16 ударов заточкой конвоиру
В Ростове состоится суд над беглецом Иваном Костюковым, который напал на конвоира и приставов, об этом сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Ростовской области.

В понедельник, 3 июля, стало известно, что дончанин Иван Костюков предстанет перед судом за попытку сбежать из-под стражи и нападение на представителей власти. Мужчину обвиняют в посягательстве на жизнь правоохранителей, хищение оружия с применением насилия и ношение оружия, а также в побеге из-под стражи.

Арестанта будут судить в Ростове за нападение на конвой в суде и перестрелку
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Следователи напомнили, что 8 июня 2022 года Костюкова доставили в Пролетарский районный суд, где мужчина попросил конвоира проводить его в туалет и напал на полицейского с заточкой, ранив его в область головы и шеи около 16 раз. После этого фигурант дела завладел оружием жертвы и начал стрелять по приставам в попытке сбежать. Вскоре его сопротивление подавили, а жертвам оказали необходимую медицинскую помощь.

В итоге Ивана Костюкова заключили под стражу, после завершения сбора доказательств его дело направили в суд на рассмотрение.

Годом ранее Костюкова приговорили к 17 годам колонии из-за нескольких серьезных преступлений, в том числе разбой и нападение на людей.

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