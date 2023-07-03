В Ростове будут судить беглеца Ивана Костюкова, нанесшего 16 ударов заточкой конвоиру

Posted Сегодня, 17:38
Published Сегодня, 17:38
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Updated Сегодня, 17:40
В понедельник, 3 июля, стало известно, что дончанин Иван Костюков предстанет перед судом за попытку сбежать из-под стражи и нападение на представителей власти. Мужчину обвиняют в посягательстве на жизнь правоохранителей, хищение оружия с применением насилия и ношение оружия, а также в побеге из-под стражи.
Следователи напомнили, что 8 июня 2022 года Костюкова доставили в Пролетарский районный суд, где мужчина попросил конвоира проводить его в туалет и напал на полицейского с заточкой, ранив его в область головы и шеи около 16 раз. После этого фигурант дела завладел оружием жертвы и начал стрелять по приставам в попытке сбежать. Вскоре его сопротивление подавили, а жертвам оказали необходимую медицинскую помощь.
В итоге Ивана Костюкова заключили под стражу, после завершения сбора доказательств его дело направили в суд на рассмотрение.
Годом ранее Костюкова приговорили к 17 годам колонии из-за нескольких серьезных преступлений, в том числе разбой и нападение на людей.