В Ростове будут судить беглеца Ивана Костюкова, нанесшего 16 ударов заточкой конвоиру

Следователи напомнили, что 8 июня 2022 года Костюкова доставили в Пролетарский районный суд, где мужчина попросил конвоира проводить его в туалет и напал на полицейского с заточкой, ранив его в область головы и шеи около 16 раз. После этого фигурант дела завладел оружием жертвы и начал стрелять по приставам в попытке сбежать. Вскоре его сопротивление подавили, а жертвам оказали необходимую медицинскую помощь.