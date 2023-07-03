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В Ростове-на-Дону в районе Привокзальной площади ограничат движение с 19 июля

3 июля 2023, 08:02
Фото: 1MI
В Ростове-на-Дону в районе Привокзальной площади ограничат движение с 19 июля
В Ростове-на-Дону из-за технических работ запретят проезд автомобилей в районе Привокзальной площади, сообщили в городской администрации.

Ограничения будут действовать для всех видов транспорта на участке от улицы Привокзальная, 2А до Привокзальной, 3В. Эти меры продлятся с 19 июля по 30 сентября.

В это время пройдут работы по прокладке инженерных коммуникаций. Поэтому водителям придется искать альтернативные пути движения.

В Ростове из-за велопробега ограничат движение транспорта 16 июля
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В Ростове-на-Дону сорвали сроки открытия Ворошиловского проспекта после ремонта. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.

Также стало известно, что в городе из-за велопробега ограничат движение транспорта 16 июля.

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#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Общество#Привокзальная площадь#Технические работы#Ограничение движения#Инженерные коммуникации#Альтернативные пути#Ворошиловский проспект#Транспорт#Велопробег#Ремонт#Илья Протвинов
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