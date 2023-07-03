Posted Сегодня, 08:02
Published Сегодня, 08:02
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Ограничения будут действовать для всех видов транспорта на участке от улицы Привокзальная, 2А до Привокзальной, 3В. Эти меры продлятся с 19 июля по 30 сентября.
В это время пройдут работы по прокладке инженерных коммуникаций. Поэтому водителям придется искать альтернативные пути движения.
В Ростове-на-Дону сорвали сроки открытия Ворошиловского проспекта после ремонта. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.
Также стало известно, что в городе из-за велопробега ограничат движение транспорта 16 июля.