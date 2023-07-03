В Ростове на месте бывшего музея космонавтики построят 20-этажный ЖК

Posted Сегодня, 16:21
Published Сегодня, 16:21
Modified Сегодня, 16:23
Updated Сегодня, 16:23
Портал 161.py рассказал, что строительная компания «Максимум» планирует построить новый жилой комплекс на проспекте Стачки. Согласно документации, на которую сослались в издании, максимальная высота новостройки составит до 20 этажей включительно.
В ЖК смогут проживать до 600 человек, а подземный паркинг будет рассчитан на 200-260 автомобилей. Кроме того, в плане указано строительство магазина площадью более 50 квадратных метров. Сроки начала и завершения работ в настоящий момент неизвестны.
В документах указано, что ЖК планируют построить в границах проспекта Стачки, улицы Города Ле-Ман и проспекта Коммунистического, как раз там, где раньше находилось здание музея космонавтики, выставленное на продажу за 170 миллионов рублей в сентябре 2021 года.