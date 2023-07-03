В Ростове на месте бывшего музея космонавтики построят 20-этажный ЖК

В документах указано, что ЖК планируют построить в границах проспекта Стачки, улицы Города Ле-Ман и проспекта Коммунистического, как раз там, где раньше находилось здание музея космонавтики, выставленное на продажу за 170 миллионов рублей в сентябре 2021 года.