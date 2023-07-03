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В Ростове на месте бывшего музея космонавтики построят 20-этажный ЖК

3 июля 2023, 16:21
Фото: 1MI
В Ростове на месте бывшего музея космонавтики построят 20-этажный ЖК
В Ростове на месте музея космонавтики собираются построить жилой комплекс высотой до 20 этажей включительно, об этом сообщили донские СМИ.

Портал 161.py рассказал, что строительная компания «Максимум» планирует построить новый жилой комплекс на проспекте Стачки. Согласно документации, на которую сослались в издании, максимальная высота новостройки составит до 20 этажей включительно.

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В ЖК смогут проживать до 600 человек, а подземный паркинг будет рассчитан на 200-260 автомобилей. Кроме того, в плане указано строительство магазина площадью более 50 квадратных метров. Сроки начала и завершения работ в настоящий момент неизвестны.

В документах указано, что ЖК планируют построить в границах проспекта Стачки, улицы Города Ле-Ман и проспекта Коммунистического, как раз там, где раньше находилось здание музея космонавтики, выставленное на продажу за 170 миллионов рублей в сентябре 2021 года.

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