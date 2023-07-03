В Ростове полиция ищет вооруженного мужчину, подстрелившего двух человек

Инцидент произошел вечером воскресенья, 2 июля, на улице Туполева в Первомайском районе Ростова, где, по словам авторов канала, отдыхала компания молодых людей. В какой-то момент к ним подошли местные жители и начали конфликт с «чужаками». Когда девушка из компании постаралась замять конфликт с жителями Первомайского района — ее ударили, и молодые люди вступились за подругу. Началась потасовка.