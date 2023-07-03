В Ростове полиция ищет вооруженного мужчину, подстрелившего двух человек

Posted Сегодня, 13:23
Published Сегодня, 13:23
Modified Сегодня, 13:26
Updated Сегодня, 13:26
В понедельник, 3 июля, Telegram-канал Don_mash объявил, что полиция начала поиски мужчины с пистолетом, который ранил из пистолета двоих ростовчан, заступившихся за подругу.
Инцидент произошел вечером воскресенья, 2 июля, на улице Туполева в Первомайском районе Ростова, где, по словам авторов канала, отдыхала компания молодых людей. В какой-то момент к ним подошли местные жители и начали конфликт с «чужаками». Когда девушка из компании постаралась замять конфликт с жителями Первомайского района — ее ударили, и молодые люди вступились за подругу. Началась потасовка.
В результате один из жителей Первомайского района достал травматическое оружие и ранил одного из противников в руку и спину, второго в живот. Оба молодых человека попали в больницу.
В донской полиции также подтвердили факт стрельбы, злоумышленника, скрывшегося с места преступления, разыскивают сотрудники правоохранительных органов.
Ранее в Шахтах стало известно, что стрелок и поджигатель из Аюты оставил без жилья 18 своих соседей.