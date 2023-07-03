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Published Сегодня, 13:23

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Updated Сегодня, 13:26

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В Ростове полиция ищет вооруженного мужчину, подстрелившего двух человек

3 июля 2023, 13:23
Фото: 1MI
В Ростове полиция ищет вооруженного мужчину, подстрелившего двух человек
В Ростове полиция ищет мужчину, напавшего на компанию с пистолетом, подробностями поделился местный Telegram-канал.

В понедельник, 3 июля, Telegram-канал Don_mash объявил, что полиция начала поиски мужчины с пистолетом, который ранил из пистолета двоих ростовчан, заступившихся за подругу.

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Инцидент произошел вечером воскресенья, 2 июля, на улице Туполева в Первомайском районе Ростова, где, по словам авторов канала, отдыхала компания молодых людей. В какой-то момент к ним подошли местные жители и начали конфликт с «чужаками». Когда девушка из компании постаралась замять конфликт с жителями Первомайского района — ее ударили, и молодые люди вступились за подругу. Началась потасовка.

В результате один из жителей Первомайского района достал травматическое оружие и ранил одного из противников в руку и спину, второго в живот. Оба молодых человека попали в больницу.

Фото: ТГ канал don_mash

В донской полиции также подтвердили факт стрельбы, злоумышленника, скрывшегося с места преступления, разыскивают сотрудники правоохранительных органов.

Ранее в Шахтах стало известно, что стрелок и поджигатель из Аюты оставил без жилья 18 своих соседей.

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