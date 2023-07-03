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Published Вчера, 18:05

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В Ростове рядом с ТЦ «Мега» построят новый жилой район на площади 30 гектаров

3 июля 2023, 18:05
Фото: 1MI
В Ростове рядом с ТЦ «Мега» построят новый жилой район на площади 30 гектаров
Под Ростовом у ТЦ «Мега» построят новый жилой район с 18-этажными домами, двумя детскими садами и собственной школой, об этом рассказали застройщики.

Напомним, весной экспертная организация выпустила положительное заключение на проект строительства нового жилого микрорайона буквально в сотне метров от ТЦ «Мега».

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На днях застройщик ГК «ДОННЕФТЕСТРОЙ» объявил, что собирается построить в этой зоне жилой район «Флора», который разместят на участке площадью 30 гектаров. По словам застройщиков, проект якобы предполагает строительство собственной школы, детсадов на 170 и 280 воспитанников, магазины с офисами, кафе и ресторанами, а также благоустройство аллеи с фонтаном, площадки для спорта, отдыха, выгула животных и досуга, а также другие объекты инфраструктуры. Территория будет закрытой, а жилые дома будут высотой по 18 этажей.

Сроки завершения строительства подрядчик указывать не стал.

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