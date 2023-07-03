На днях застройщик ГК «ДОННЕФТЕСТРОЙ» объявил, что собирается построить в этой зоне жилой район «Флора», который разместят на участке площадью 30 гектаров. По словам застройщиков, проект якобы предполагает строительство собственной школы, детсадов на 170 и 280 воспитанников, магазины с офисами, кафе и ресторанами, а также благоустройство аллеи с фонтаном, площадки для спорта, отдыха, выгула животных и досуга, а также другие объекты инфраструктуры. Территория будет закрытой, а жилые дома будут высотой по 18 этажей.