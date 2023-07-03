Posted Сегодня, 13:06
Published Сегодня, 13:06
Modified Сегодня, 15:13
Updated Сегодня, 15:13
В понедельник, 3 июля, власти города объявили, что в Ростове начала очередной этап гидравлических испытаний для подготовки теплосетей к будущему отопительному сезону 2023–2024 годов.
Из-за этого без горячего водоснабжения на время останутся жители СЖМ в границах улиц Капустина, Пацаева, Комарова, Стартовой, Планетной, Орбитальной, Венеры, Каракумской, Королева, Космонавтов и Волкова. На Темернике без горячей воды останутся жители домов, расположенных в границах Лелюшенко, Миронова и Думенко. Третьей зоной отключения горячей воды станет проспект Ленина в границах улиц Нансена, Ахтарского, Текучева, Мечникова, Стадионной, Шеболдаева, Профинтерна, Я. Галана, Ларина, Погодина, Нагибина и еще четырех улиц.
По предварительным оценкам, работы собираются закончить в срок до 14 июля.
В случае обнаружения течей или размывов почвы и асфальта власти просят информировать ответственные службы по телефонам 8(863)234-89-44, 8(863)274-50-15, 112 или 05.
Ранее ростовчане, живущие без горячей воды больше двух месяцев, пообещали устроить митинг из-за постоянного переноса сроков завершения работ.