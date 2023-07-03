Из-за этого без горячего водоснабжения на время останутся жители СЖМ в границах улиц Капустина, Пацаева, Комарова, Стартовой, Планетной, Орбитальной, Венеры, Каракумской, Королева, Космонавтов и Волкова. На Темернике без горячей воды останутся жители домов, расположенных в границах Лелюшенко, Миронова и Думенко. Третьей зоной отключения горячей воды станет проспект Ленина в границах улиц Нансена, Ахтарского, Текучева, Мечникова, Стадионной, Шеболдаева, Профинтерна, Я. Галана, Ларина, Погодина, Нагибина и еще четырех улиц.