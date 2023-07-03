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В Ростове заключили контракт на разработку проекта моста на Зеленый остров

3 июля 2023, 12:32
Фото: rostovgazeta.ru
В Ростове заключили контракт на разработку проекта моста на Зеленый остров
В Ростове разработают проектную документацию для строительства моста на Зеленый остров, об этом сообщил глава администрации Алексей Логвиненко в своем Telegram-канале.

В понедельник, 3 июля, в Ростове подписали муниципальный контракт о проведении работ по подготовке проектной документации для строительства моста через реку Дон на Зеленый остров.

Новый мост будет представлять собой двухполосную автомобильную дорогу с тротуаром и мостовым переходом протяженностью 170 метров.

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По словам Алексея Логвиненко, подрядчик должен выполнить работы до 25 ноября 2024 году, и к этому времени получить положительное заключение Госэкспертизы.

Ранее стало известно, что подготовку проекта моста оценили в 23 миллиона рублей.

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