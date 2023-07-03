Posted Сегодня, 12:32
Published Сегодня, 12:32
Modified Сегодня, 12:34
Updated Сегодня, 12:34
В понедельник, 3 июля, в Ростове подписали муниципальный контракт о проведении работ по подготовке проектной документации для строительства моста через реку Дон на Зеленый остров.
Новый мост будет представлять собой двухполосную автомобильную дорогу с тротуаром и мостовым переходом протяженностью 170 метров.
По словам Алексея Логвиненко, подрядчик должен выполнить работы до 25 ноября 2024 году, и к этому времени получить положительное заключение Госэкспертизы.
Ранее стало известно, что подготовку проекта моста оценили в 23 миллиона рублей.