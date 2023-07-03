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В Ростовской области дорогу до границы с ДНР расширят вдвое

3 июля 2023, 07:35
Фото: donland.ru
В Ростовской области дорогу до границы с ДНР расширят вдвое
Минтранспорта Ростовской области ищет подрядчика, который подготовит документацию для капремонта дороги у границы с ДНР, говорится в материалах госзакупок.

Подрядчика выберут в рамках конкурса, начальная цена контракта составляет 48 миллионов рублей. Имя победителя станет известно 20 июля.

Речь идет о проекте для капитального ремонта дороги «Матвеев Курган –село Авило-Успенка — граница с ДНР». Подрядчику нужно будет учесть увеличение числа полос с двух до четырех на всем участке дороги, в том числе мосту через балку Камышеваху и мосту через реку Миус.

Ростовчане заявили о смытой дождем дороге на улице Абаканской
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Кроме того, предстоит изучить состояние инженерных коммуникаций в зоне проведения работ. Все мероприятия в рамках контракта нужно выполнить до конца 2024 года.

Ранее ростовчане заявили о смытой дождем дороге на улице Абаканской.

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