Речь идет о проекте для капитального ремонта дороги «Матвеев Курган –село Авило-Успенка — граница с ДНР». Подрядчику нужно будет учесть увеличение числа полос с двух до четырех на всем участке дороги, в том числе мосту через балку Камышеваху и мосту через реку Миус.