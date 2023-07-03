Posted Сегодня, 07:35
Published Сегодня, 07:35
Modified Сегодня, 07:37
Updated Сегодня, 07:37
Подрядчика выберут в рамках конкурса, начальная цена контракта составляет 48 миллионов рублей. Имя победителя станет известно 20 июля.
Речь идет о проекте для капитального ремонта дороги «Матвеев Курган –село Авило-Успенка — граница с ДНР». Подрядчику нужно будет учесть увеличение числа полос с двух до четырех на всем участке дороги, в том числе мосту через балку Камышеваху и мосту через реку Миус.
Кроме того, предстоит изучить состояние инженерных коммуникаций в зоне проведения работ. Все мероприятия в рамках контракта нужно выполнить до конца 2024 года.
Ранее ростовчане заявили о смытой дождем дороге на улице Абаканской.