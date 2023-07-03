В Ростовской области открыли 29 кабинетов психологической помощи

Posted Сегодня, 13:50
Published Сегодня, 13:50
Modified Сегодня, 13:55
Updated Сегодня, 13:55
Портал «КП — Ростов-на-Дону» со ссылкой на местное управление Росздравнадзора рассказал, что в Ростовской области к 3 июля открыли уже 29 офисов психологической помощи населению.
По словам представителей ведомства, это стало возможно благодаря новому порядку оказания медицинской помощи.
«Был введен модуль по работе именно в амбулаторном звене», — уточнили сотрудники ведомства.
В июле к работе приступили 12 кабинетов медико-психологической консультации и 17 психотерапевтических кабинетов, прием осуществляется клиническими психологами.
Ранее психолог объяснила, почему ростовчане хранят старые вещи.