rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 13:50

Published Сегодня, 13:50

Modified Сегодня, 13:55

Updated Сегодня, 13:55

Изображение материала

В Ростовской области открыли 29 кабинетов психологической помощи

3 июля 2023, 13:50
Фото: AdAstra77/cc by sa 4.0/wikimedia.org
В Ростовской области открыли 29 кабинетов психологической помощи
В Ростовской области начали открывать кабинеты психологической консультации, об этом сообщили донские СМИ.

Портал «КП — Ростов-на-Дону» со ссылкой на местное управление Росздравнадзора рассказал, что в Ростовской области к 3 июля открыли уже 29 офисов психологической помощи населению.

Психолог предложила создать нейросеть для общения с Богом
Узнать подробнее

По словам представителей ведомства, это стало возможно благодаря новому порядку оказания медицинской помощи.

«Был введен модуль по работе именно в амбулаторном звене», — уточнили сотрудники ведомства.

В июле к работе приступили 12 кабинетов медико-психологической консультации и 17 психотерапевтических кабинетов, прием осуществляется клиническими психологами.

Ранее психолог объяснила, почему ростовчане хранят старые вещи.

Читайте также:
Психолог рассказала, о схемах обмана ростовских секс-работницПсихолог предложила создать нейросеть для общения с БогомРостовский психолог рассказала об опасности летних каникул для детей
#Надежда Пустяк#Касается каждого#Происшествие#18+#Здоровье#Здравоохранение#Здравоохранение в Ростовской области#Психология#Последние новости Ростова на сегодня#Общество#Ростовская область
Подпишитесь
В Ростовской области жители пережидают жару и ломятся в неисправные туалеты
Сегодня, 14:47
В Ростовской области погибла 11-летняя девочка от упавших на нее футбольных ворот
Сегодня, 15:01
Стали известны подробности стрельбы на улице в Ростове
Сегодня, 14:27
Жители в Ростовской области заявили о массовой гибели рыбы и ужасной вони
Сегодня, 15:02
Ростовчане заявили о позеленевшей воде в фонтане парка «Аллея Роз»
Сегодня, 15:10
В Ростове 3 июля ограничили подачу горячей воды на СЖМ, Темернике и проспекте Ленина
Сегодня, 13:06