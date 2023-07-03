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В Ростовской области погибла 11-летняя девочка от упавших на нее футбольных ворот

3 июля 2023, 15:01
Фото: 1MI
В Ростовской области погибла 11-летняя девочка от упавших на нее футбольных ворот
В Ростовской области скончалась 11-летняя девочка, на которую рухнули футбольные ворота, сообщает Telegram-канал «Че по Ростову».

Канал пишет, что 30 июня в хуторе Камышев девочка вместе с ровесником находилась на детской площадке с футбольным полем на улице Мира. Они стал раскачиваться на провисшей сетке металлических футбольных ворот.

«Ворота были не закреплены и упали на девочку, из-за чего она получила травму головы. Пострадавшая скончалась на месте происшествия», — сказано в сообщении.

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Отмечается, что площадка находится в собственности Камышевского сельского поселения. Официальной информации о случившемся не поступало, она уточняется.

Ранее в Ростове во время футбольного матча из-за падения трибуны погибла зрительница. Вместе с ней пострадали еще более 30 человек.

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