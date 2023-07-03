Posted Сегодня, 15:01
Published Сегодня, 15:01
Modified Сегодня, 15:31
Updated Сегодня, 15:31
Канал пишет, что 30 июня в хуторе Камышев девочка вместе с ровесником находилась на детской площадке с футбольным полем на улице Мира. Они стал раскачиваться на провисшей сетке металлических футбольных ворот.
«Ворота были не закреплены и упали на девочку, из-за чего она получила травму головы. Пострадавшая скончалась на месте происшествия», — сказано в сообщении.
Отмечается, что площадка находится в собственности Камышевского сельского поселения. Официальной информации о случившемся не поступало, она уточняется.
Ранее в Ростове во время футбольного матча из-за падения трибуны погибла зрительница. Вместе с ней пострадали еще более 30 человек.