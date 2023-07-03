В Ростовской области ретро-поезд начнет ездить в Азов

Posted Сегодня, 15:19
Published Сегодня, 15:19
Modified Сегодня, 15:21
Updated Сегодня, 15:21
Портал «Мой Таганрог» со ссылкой на городскую туристическую компанию объявил, что пользующийся популярностью у туристов ретро-поезд начнет совершать маршруты не только в Таганрог, но и в Азов.
Особенностью экскурсии на ретро-поезде называют не только возможность полюбоваться пейзажами Ростовской области, но также принять участие в театральных действиях, посвященных знаменитым личностям, чья судьба была связана с югом России.
Сроки начала работы маршрута в Азов пока не объявили.
Ранее на новогодние праздники состав ретро-поезда увеличили до пяти вагонов из-за высокого спроса у туристов.