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В Ростовской области ретро-поезд начнет ездить в Азов

3 июля 2023, 15:19
Фото: donland.ru
В Ростовской области ретро-поезд начнет ездить в Азов
В Ростовской области ретро-поезд начнет доставлять пассажиров не только в Таганрог, но и Азов, об этом сообщили донские СМИ.

Портал «Мой Таганрог» со ссылкой на городскую туристическую компанию объявил, что пользующийся популярностью у туристов ретро-поезд начнет совершать маршруты не только в Таганрог, но и в Азов.

На новогодних праздниках ростовчане смогут прокатиться в Таганрог на ретро-поезде
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Особенностью экскурсии на ретро-поезде называют не только возможность полюбоваться пейзажами Ростовской области, но также принять участие в театральных действиях, посвященных знаменитым личностям, чья судьба была связана с югом России.

Сроки начала работы маршрута в Азов пока не объявили.

Ранее на новогодние праздники состав ретро-поезда увеличили до пяти вагонов из-за высокого спроса у туристов.

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