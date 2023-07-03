В Ростовской области в ДТП под Каменском погибли три человека 3 июля

Posted Вчера, 18:29
Published Вчера, 18:29
Modified Вчера, 18:31
Updated Вчера, 18:31
В понедельник, 3 июля, в 17.20 мск на четвертом километре автодороги «Каменск-Шахтинский — станица Репная — хутор Верхне-Ясиновский — до автодороги „Волгоград-Каменск -Шахтинский“» произошла авария с участием двух автомобилей.
30-летний водитель Lada Granta выехал на полосу встречного движения и влетел в Opel Astra, за рулем которой находился 58-летний водитель.
В результате оба водителя погибли, вместе с ними погиб пассажир Lada Granta, 28-летнему пассажиру Opel удалось выжить — он госпитализирован.
Теперь полиции предстоит установить все обстоятельства аварии.
Ранее в массовом ДТП пострадали два ребенка.