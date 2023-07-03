rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Вчера, 18:29

Published Вчера, 18:29

Modified Вчера, 18:31

Updated Вчера, 18:31

Изображение материала

В Ростовской области в ДТП под Каменском погибли три человека 3 июля

3 июля 2023, 18:29
Фото: Подслушано Каменск-Шахтинский
В Ростовской области в ДТП под Каменском погибли три человека 3 июля
В Ростовской области на автодороге «Каменск-Шахтинский — станица Репная — хутор Верхне-Ясиновский» произошла авария, унесшая жизни трех человек, об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции.

В понедельник, 3 июля, в 17.20 мск на четвертом километре автодороги «Каменск-Шахтинский — станица Репная — хутор Верхне-Ясиновский — до автодороги „Волгоград-Каменск -Шахтинский“» произошла авария с участием двух автомобилей.

30-летний водитель Lada Granta выехал на полосу встречного движения и влетел в Opel Astra, за рулем которой находился 58-летний водитель.

В тройном ДТП на трассе М-4 «Дон» пострадали два мальчика 2 июля
Узнать подробнее

В результате оба водителя погибли, вместе с ними погиб пассажир Lada Granta, 28-летнему пассажиру Opel удалось выжить — он госпитализирован.

Теперь полиции предстоит установить все обстоятельства аварии.

Ранее в массовом ДТП пострадали два ребенка.

Читайте также:
В Ростовской области на М-4 «Дон» в ДТП пострадали женщина и три девочкиВ Ростове на Вавилова произошло ДТП с двумя пострадавшимиВ Ростовской области в ДТП с КамАЗ разбился водитель BMW
#Надежда Пустяк#Дтп#Происшествие#18+#Гибель человека#Последние новости Ростова на сегодня#Происшествия#Ростовская область#Каменск-Шахтинский#Каменский район
Подпишитесь
В Ростовской области жители пережидают жару и ломятся в неисправные туалеты
Вчера, 14:47
В Ростовской области погибла 11-летняя девочка от упавших на нее футбольных ворот
Вчера, 15:01
Стали известны подробности стрельбы на улице в Ростове
Вчера, 14:27
Жители в Ростовской области заявили о массовой гибели рыбы и ужасной вони
Вчера, 15:02
Ростовчане заявили о позеленевшей воде в фонтане парка «Аллея Роз»
Вчера, 15:10
В Ростове 3 июля ограничили подачу горячей воды на СЖМ, Темернике и проспекте Ленина
Вчера, 13:06