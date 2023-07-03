Его поддержали и местные жители, которые сообщили, что не видят смысла в многомиллионных тратах на туалеты, ведь ими нельзя воспользоваться. Некоторые даже поделились собственным опытом, сообщив, что «ломились» в туалет около часа, но потерпели неудачу из-за того, что туалет не открылся, хотя платеж прошел.