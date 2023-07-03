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Published Сегодня, 14:47

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В Ростовской области жители пережидают жару и ломятся в неисправные туалеты

3 июля 2023, 14:47
Фото: Steve & Jem Copley/flickr.com
В Ростовской области жители пережидают жару и ломятся в неисправные туалеты
В Ростовской области дончане пережидают жару и жалуются на неисправные туалеты, а глава Минобороны РФ Шойгу наконец рассказал, что помогло избежать серьезного конфликта в Ростове 24 июня.

Адское пекло

Сотрудники Гидрометцентра рассказали, что на рабочей неделе ростовчан ожидает жаркая погода с температурой воздуха +36 градусов.

Так в понедельник ростовчан ожидает жара до +32 градусов без каких-либо осадков и сильного ветра, на следующий день, 4 июля, в городе станет еще жарче и воздух прогреется до +34 градусов. Существует низкая вероятность ухудшения погоды и дождей.

В течение недели температура продолжит повышаться и вырастет до +36 градусов.

В течение недели температура продолжит повышаться и вырастет до +36 градусов.В течение недели температура продолжит повышаться и вырастет до +36 градусов.
В течение недели температура продолжит повышаться и вырастет до +36 градусов.
Фото: ВК Этол Ростов!

Никакого облегчения

Жители Ростова-на-Дону в сети «ВКонтакте» рассказали о проблемах в работе уличных модульных туалетов, по словам горожан, система списывает деньги, но попасть в модуль при этом не выходит.

Такая проблема возникла с туалетом на набережной: с карты списываются деньги, но после на терминале появляется информация, что платежи с карты не осуществляются.

«На туалетах нет никаких контактов, а ведь много людей оплачивают», — рассказал местный житель, добавив, что думает об обращении в прокуратуру.

Его поддержали и местные жители, которые сообщили, что не видят смысла в многомиллионных тратах на туалеты, ведь ими нельзя воспользоваться. Некоторые даже поделились собственным опытом, сообщив, что «ломились» в туалет около часа, но потерпели неудачу из-за того, что туалет не открылся, хотя платеж прошел.

Некоторые даже поделились собственным опытом, сообщив, что «ломились» в туалет около часа, но потерпели неудачу из-за того, что туалет не открылся, хотя платеж прошел.Некоторые даже поделились собственным опытом, сообщив, что «ломились» в туалет около часа, но потерпели неудачу из-за того, что туалет не открылся, хотя платеж прошел.
Некоторые даже поделились собственным опытом, сообщив, что «ломились» в туалет около часа, но потерпели неудачу из-за того, что туалет не открылся, хотя платеж прошел.
Фото: ВК Это Ростов!

Верность и долг

Напомним, в конце июня в Ростове-на-Дону произошел военный мятеж, в котором участвовали бойцы ЧВК «Вагнер». Министр обороны России Сергей Шойгу прервал молчание о произошедшем и рассказал о причинах, которые не позволили событиям 24 июня получить серьезное продолжение.

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Фото: rostovgazeta.ru

По словам Сергея Шойгу, попытка мятежа закончилась неудачей из-за верности воинскому долгу военнослужащих.

Также министр обороны сообщил, что российские военные продолжают активные действия в зоне СВО, подавляя потенциальное наступление ВСУ.

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