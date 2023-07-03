Posted Сегодня, 09:49
Published Сегодня, 09:49
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Updated Сегодня, 09:51
Маршрут получил название «По стопам праведного Павла Таганрогского». Во время пути паломники смогут увидеть сразу несколько мест, в том числе келью святого.
«Все желающие получат возможность посетить место подвига святого и попробовать трапезу после пути. После помещения каждой точки они будут проставлять специальные печати в подорожной грамоте», — сказано в сообщении.
Напомним, что туристический поток в Ростовскую область увеличился на 60% в начале 2023 года. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.