rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:49

Published Сегодня, 09:49

Modified Сегодня, 09:51

Updated Сегодня, 09:51

Изображение материала

В Таганроге запустили новый паломнический маршрут

3 июля 2023, 09:49
Фото: 1MI
В Таганроге запустили новый паломнический маршрут
В Таганроге состоялась презентация паломнического маршрута, который включает в себя святые места города, сказано на сайте Никольского храма Таганрога.

Маршрут получил название «По стопам праведного Павла Таганрогского». Во время пути паломники смогут увидеть сразу несколько мест, в том числе келью святого.

Замглавы администрации Таганрога по туризму Алексей Санин подал в отставку
Узнать подробнее
Фото: pravtaganrog.su

«Все желающие получат возможность посетить место подвига святого и попробовать трапезу после пути. После помещения каждой точки они будут проставлять специальные печати в подорожной грамоте», — сказано в сообщении.

Напомним, что туристический поток в Ростовскую область увеличился на 60% в начале 2023 года. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.

Читайте также:
Замглавы администрации Таганрога по туризму Алексей Санин подал в отставкуРостовскую область признали одним из лучших регионов для молодежного туризма
#Илья Протвинов#Последние новости Ростова на сегодня#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Таганрог#Паломнический маршрут#Святые места#Никольский храм#Культурный туризм#Павел Таганрогский#Касается каждого
Подпишитесь
Итоги недели: в Ростове разоружили ЧВК «Вагнер», а горожане «отожгли» на концертах
Вчера, 17:27
Власти Ростова изъяли под снос шесть домов в центре города и Ленгородке
Вчера, 16:04
В Ростове суд взыскал почти 3 миллиона рублей с магазина французских трусов
Вчера, 15:38
Золото, статуи Пияо и мрамор: самые дорогие квартиры Ростова июня 2023 года
Вчера, 15:30
Из зоны СВО вернули саперов из Ростовской области
Вчера, 12:28
Ростовчан возмутили продающиеся в городе детские футболки с матом
Вчера, 10:41