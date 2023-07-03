Posted Сегодня, 04:42
Published Сегодня, 04:42
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В воскресенье, 2 июля, произошло столкновение трех автомобилей на автодороге М-4 «Дон». Водитель Ниссан Х-Трейл не соблюдал безопасную дистанцию и столкнулся с автомобилем Рено Сандеро.
После этого столкновения автомобиль Рено Сандеро отбросило на машину БМВ под управлением 33-летнего водителя.
«В результате ДТП пострадали пассажиры автомобиля Рено Сандеро, им 8 и 10 лет. Их доставили в медицинское учреждение», — сказано в сообщении.
Ранее в Ростове иномарка на Стачки врезалась в автобус, заполненный пассажирами.