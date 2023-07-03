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В тройном ДТП на трассе М-4 «Дон» пострадали два мальчика 2 июля

3 июля 2023, 04:42
Фото: 1MI
В Ростовской области столкнулись три автомобиля, пострадали двое несовершеннолетних, сообщили в региональном УГИБДД.

В воскресенье, 2 июля, произошло столкновение трех автомобилей на автодороге М-4 «Дон». Водитель Ниссан Х-Трейл не соблюдал безопасную дистанцию и столкнулся с автомобилем Рено Сандеро.

После этого столкновения автомобиль Рено Сандеро отбросило на машину БМВ под управлением 33-летнего водителя.

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«В результате ДТП пострадали пассажиры автомобиля Рено Сандеро, им 8 и 10 лет. Их доставили в медицинское учреждение», — сказано в сообщении.

Ранее в Ростове иномарка на Стачки врезалась в автобус, заполненный пассажирами.

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