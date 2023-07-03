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Posted Сегодня, 16:57

Published Сегодня, 16:57

Modified Сегодня, 17:01

Updated Сегодня, 17:01

В Забайкалье девять человек отравились мясом медведя

3 июля 2023, 16:57
В забайкальском селе Куанда произошел случай массового отравления после того, как местные жители поели мясо убитого медведя. Об этом сообщила пресс-служба правительства края в своем Telegram-канале.

Пострадали восемь взрослых и один ребенок, пишет 360tv.ru. Они обратились за помощью в медицинские учреждения.

Медики при сборе информации выяснили, что пострадавшие ели мясо медведя. Четверых из них отправят в больницу Читы для окончательного определения диагноза и назначения лечения.

Государственная ветеринарная служба Забайкальского края взяла образцы мяса для их последующего исследования в ветеринарной лаборатории. Руководитель службы Андрей Лим подчеркнул, что власти контролируют ситуацию и примут все необходимые меры по указанию главы региона, чтобы предотвратить увеличение числа пострадавших.

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