В Забайкалье девять человек отравились мясом медведя

Posted Сегодня, 16:57
Published Сегодня, 16:57
Modified Сегодня, 17:01
Updated Сегодня, 17:01
Пострадали восемь взрослых и один ребенок, пишет 360tv.ru. Они обратились за помощью в медицинские учреждения.
Медики при сборе информации выяснили, что пострадавшие ели мясо медведя. Четверых из них отправят в больницу Читы для окончательного определения диагноза и назначения лечения.
Государственная ветеринарная служба Забайкальского края взяла образцы мяса для их последующего исследования в ветеринарной лаборатории. Руководитель службы Андрей Лим подчеркнул, что власти контролируют ситуацию и примут все необходимые меры по указанию главы региона, чтобы предотвратить увеличение числа пострадавших.