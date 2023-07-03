В зоне СВО погиб военнослужащий из Ростовской области Сергей Божков

Posted Сегодня, 12:48
Published Сегодня, 12:48
Modified Сегодня, 12:50
Updated Сегодня, 12:50
В понедельник, 3 июля, портал «МК. Ростов-на-Дону» объявил о гибели донского военнослужащего, который отправился на службу в зону специальной военной операции. 27-летний Сергей Божков, звание которого не уточнялось, получил ранение, прервавшее его жизнь 9 июня во время выполнения боевой задачи.
Сергей был родом из поселка Жирнов в Тацинском районе, будет ли молодой человек представлен к награде в издании не уточнили.
Обращаем внимание, что информация о гибели Божкова пока не получила подтверждения в Министерстве обороны РФ, данные будут уточняться.
Ранее под Бахмутом погиб еще один житель Ростовской области.