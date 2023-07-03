В зоне СВО погиб военнослужащий из Ростовской области Сергей Божков

В понедельник, 3 июля, портал «МК. Ростов-на-Дону» объявил о гибели донского военнослужащего, который отправился на службу в зону специальной военной операции. 27-летний Сергей Божков, звание которого не уточнялось, получил ранение, прервавшее его жизнь 9 июня во время выполнения боевой задачи.