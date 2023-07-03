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В зоне СВО погиб военнослужащий из Ростовской области Сергей Божков

3 июля 2023, 12:48
Фото: structure.mil.ru
В зоне СВО погиб военнослужащий из Ростовской области Сергей Божков
В Ростовской области сообщили о гибели в зоне спецоперации уроженца Тацинского района Сергея Божкова, об этом рассказали донские СМИ.

В понедельник, 3 июля, портал «МК. Ростов-на-Дону» объявил о гибели донского военнослужащего, который отправился на службу в зону специальной военной операции. 27-летний Сергей Божков, звание которого не уточнялось, получил ранение, прервавшее его жизнь 9 июня во время выполнения боевой задачи.

Фото: panram.ru
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Сергей был родом из поселка Жирнов в Тацинском районе, будет ли молодой человек представлен к награде в издании не уточнили.

Обращаем внимание, что информация о гибели Божкова пока не получила подтверждения в Министерстве обороны РФ, данные будут уточняться.

Ранее под Бахмутом погиб еще один житель Ростовской области.

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