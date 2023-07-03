Власти Ростова оценили ущерб от мятежа ЧВК «Вагнер» в 92,5 млн рублей

Posted Сегодня, 17:04
Published Сегодня, 17:04
Modified Сегодня, 17:06
Updated Сегодня, 17:06
Портал ТАСС со ссылкой на администрацию Ростова-на-Дону рассказал, что общую сумму ущерба после мятежа ЧВК «Вагнер» 24 июня оценили в 92,5 миллиона рублей.
В эту сумму включили повреждения пяти единиц коммунальной спецтехники, а также городских дорог. При этом если дорожное полотно повредили всего на 28,8 миллиона рублей, то на ремонт или замену спецтехники потребуется 63,7 миллиона рублей.
По словам главы администрации Ростова Алексея Логвиненко, после проезда военной техники по центру города были повреждены 12 тысяч квадратных метров дороги, а также 210 квадратных метров тротуара с трамвайными путями. Окончательная сумма ущерба станет известна не раньше завершения срока работ.
Ранее в Ростове начали менять плитку рядом со зданием цирка после парковки танка.