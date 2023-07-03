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Власти Ростова оценили ущерб от мятежа ЧВК «Вагнер» в 92,5 млн рублей

3 июля 2023, 17:04
Фото: Анна Ивченко / rostovgazeta.ru
Власти Ростова оценили ущерб от мятежа ЧВК «Вагнер» в 92,5 млн рублей
В Ростове ущерб от действий ЧВК «Вагнер» во время мятежа превысил 90 миллионов рублей, об этом рассказали в администрации города.

Портал ТАСС со ссылкой на администрацию Ростова-на-Дону рассказал, что общую сумму ущерба после мятежа ЧВК «Вагнер» 24 июня оценили в 92,5 миллиона рублей.

В эту сумму включили повреждения пяти единиц коммунальной спецтехники, а также городских дорог. При этом если дорожное полотно повредили всего на 28,8 миллиона рублей, то на ремонт или замену спецтехники потребуется 63,7 миллиона рублей.

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По словам главы администрации Ростова Алексея Логвиненко, после проезда военной техники по центру города были повреждены 12 тысяч квадратных метров дороги, а также 210 квадратных метров тротуара с трамвайными путями. Окончательная сумма ущерба станет известна не раньше завершения срока работ.

Ранее в Ростове начали менять плитку рядом со зданием цирка после парковки танка.

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